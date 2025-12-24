Desde el Centro Comercial de Santa Fe destacan el impacto positivo del aguinaldo en los últimos días y espera que la tendencia se repita en Año Nuevo y se pueda sostener en 2026.

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

La ciudad de Santa Fe vivió jornadas de intenso movimiento comercial en las vísperas de la Navidad. La Peatonal San Martín y las principales avenidas a cielo abierto se consolidaron como los epicentros del consumo, recibiendo a una multitud que salió a concretar las compras a último momento.

El fenómeno, que se percibió con fuerza este lunes y martes, ya venía dando señales desde el pasado fin de semana.

LEER MÁS: El mensaje navideño del padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe: "Debemos recuperar el valor del encuentro y la alegría compartida"

El presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Leandro Chavarini, realizó un primer balance de la actividad y destacó que "los últimos días la gente viene acompañando las ventas".

Según el dirigente, un factor determinante fue el ingreso de dinero extra a los hogares: "Influyó bastante el tema del pago del aguinaldo. Si bien fue algo tardío (el pago a los empleados publicos provinciales se realizó el 23) —nos hubiera venido un poquito mejor que hubiera sido unos días antes— las ventas se están dando", explicó en declaracion a Radio UNO.

El "efecto aguinaldo" y el cambio de ritmo tras un inicio frío

Chavarini analizó la evolución del comportamiento del consumidor en la última semana, marcando una diferencia clara entre el movimiento y la concreción de las ventas. El dirigente relató que desde el sábado y domingo ya se veía un flujo de gente más amplio, pero que la verdadera reactivación llegó sobre el cierre.

Haciendo una comparación con la jornada especial de la semana anterior, Chavarini señaló: "El domingo pasado la Peatonal y Aristóbulo abrieron como noche de compras y, si bien hubo mucha afluencia de gente, no fue tanta la venta. Este fin de semana sí se reactivó. Se ve que la gente esperó hasta último momento, supongo yo, al aguinaldo".

Balance positivo: "Algunos comerciantes se quedaron cortos"

Aunque los números finales de la encuesta oficial que realiza la entidad junto a Carlitos Arese se conocerán en los próximos días, la percepción institucional es de alivio. Chavarini adelantó que "la sensación es que viene bien, viene mejor" que el año anterior.

LEER MÁS: Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Incluso, reveló un dato que marca el buen desempeño de ciertos rubros: "En artículos navideños de consumo han vendido un 10, 15 o 20% más que el año pasado. Algún comerciante me dijo que se quedó corto con la estimación que hizo y va a tener que reponer para la fiesta de fin de año", comentó con entusiasmo.

Sin embargo, el titular del Centro Comercial no obvió la cautela que impone la economía actual. Observó que el cliente santafesino se ha vuelto un experto en el cuidado del bolsillo: "La gente busca la oferta, recorre y mira porque hace rendir su dinero y está bien, es lo correcto".

En este sentido, vinculó la situación con eventos previos del año, como el Día de la Madre, donde el ticket promedio "viene siempre abajo de lo que fue el índice de inflación; básicamente se gasta menos".

Descentralización

Un punto destacado por Chavarini fue que el éxito no se limitó al centro de la ciudad. Si bien la Peatonal es el paseo tradicional, la gente se volcó masivamente a otros nodos comerciales: "No es solo Peatonal. Aristóbulo del Valle tiene muchos comercios donde en una cuadra resolvés todo, pero la gente también se acercó a General Paz y Facundo Zuviría, que estuvo con mucha gente comprando".

Respecto a la organización de la jornada de este martes 24, el dirigente valoró el acuerdo alcanzado para cerrar a las 18 horas. "Es una medida razonable para que los empleados de comercio puedan participar de la fiesta con su familia y tener un descanso", afirmó.

Sobre el cierre, Chavarini reflexionó sobre el espíritu del comerciante local frente a un 2025 que se tornó complicado y por momentos se hizo cuesta arriba. Al ser consultado sobre si existe esperanza de un año mejor, respondió con firmeza: "El comerciante siempre es optimista. Uno se levanta todos los días, abre la persiana, acomoda la vidriera y prepara todo para que nos vaya bien".

03

Finalmente, el referente del sector envió un mensaje sobre la importancia de reactivar el consumo interno para el bienestar de toda la comunidad santafesina: "Esperamos que la economía arranque y deje de estar fría, como dicen los economistas. El comercio es la actividad privada que más empleo da en la ciudad, por lo cual, que el comercio funcione es algo bueno para todos".