Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 15 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 15 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

• 7:30 a 10:30: avenida General Paz, Lavaise, Vélez Sarsfield y Ricardo Aldao

Retiro de Línea

• 8 a 10:

- Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero

Reemplazo de postes

- Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Urquiza y Misiones

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Chaco, Fray de las Casas y Ponce de León

Reemplazo de Conductores

- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN 168 y Las Talas

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- república de Siria, 25 de mayo, Neuquén y Callejón Funes

Reemplazo de Postes

- Antonia Godoy, Dorrego, Regimiento 12 de Infantería y Pavón

Despeje de Electroductos

• 10 a 13: avenida Blas Parera, Viñas, Neuquén y La Pampa

Reemplazo de postes

• 11 a 14: avenida Galicia, Candoti, Rivadavia y Hernandarias

Retiro de línea

• 11:30 a 13:30: avenida Blas Parera, Cafferata, Neuquén y Teniente Loza

Reemplazo de Postes

Santo Tomé

• 8 a 10: Necochea, Sarmiento, Almaraz y 4 de enero

Reemplazo de postes

• 10:30 a 12:30: Lisandro De La Torre, Balcarce, Belgrano y Castelli

Reemplazo de postes

San José del Rincón

• 7:30 a 10:30: RP1, Callejón Ochotecos, Santa Rosa y Timbúes

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: RP1, Callejón Montenegro, calle 6 hasta arroyo Ubajay

Reemplazo de Poste

Arroyo Leyes

• 10 a 13: Calle 32, Calle 42, Calle 9A y Calle 5ª

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso