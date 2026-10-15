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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 15 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes

15 de octubre 2026 · 06:58hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 15 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

Santa Fe

• 7:30 a 10:30: avenida General Paz, Lavaise, Vélez Sarsfield y Ricardo Aldao

Retiro de Línea

• 8 a 10:

- Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero

Reemplazo de postes

- Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Urquiza y Misiones

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Chaco, Fray de las Casas y Ponce de León

Reemplazo de Conductores

- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN 168 y Las Talas

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- república de Siria, 25 de mayo, Neuquén y Callejón Funes

Reemplazo de Postes

- Antonia Godoy, Dorrego, Regimiento 12 de Infantería y Pavón

Despeje de Electroductos

• 10 a 13: avenida Blas Parera, Viñas, Neuquén y La Pampa

Reemplazo de postes

• 11 a 14: avenida Galicia, Candoti, Rivadavia y Hernandarias

Retiro de línea

• 11:30 a 13:30: avenida Blas Parera, Cafferata, Neuquén y Teniente Loza

Reemplazo de Postes

Santo Tomé

• 8 a 10: Necochea, Sarmiento, Almaraz y 4 de enero

Reemplazo de postes

• 10:30 a 12:30: Lisandro De La Torre, Balcarce, Belgrano y Castelli

Reemplazo de postes

San José del Rincón

• 7:30 a 10:30: RP1, Callejón Ochotecos, Santa Rosa y Timbúes

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: RP1, Callejón Montenegro, calle 6 hasta arroyo Ubajay

Reemplazo de Poste

Arroyo Leyes

• 10 a 13: Calle 32, Calle 42, Calle 9A y Calle 5ª

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
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