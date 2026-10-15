La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 15 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 15 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes
Santa Fe
• 7:30 a 10:30: avenida General Paz, Lavaise, Vélez Sarsfield y Ricardo Aldao
Retiro de Línea
• 8 a 10:
- Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero
Reemplazo de postes
- Aristóbulo del Valle, Callejón El Sable, Urquiza y Misiones
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Teniente Loza, Chaco, Fray de las Casas y Ponce de León
Reemplazo de Conductores
- Por calle Velocidad y Resistencia entre RN 168 y Las Talas
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30:
- república de Siria, 25 de mayo, Neuquén y Callejón Funes
Reemplazo de Postes
- Antonia Godoy, Dorrego, Regimiento 12 de Infantería y Pavón
Despeje de Electroductos
• 10 a 13: avenida Blas Parera, Viñas, Neuquén y La Pampa
Reemplazo de postes
• 11 a 14: avenida Galicia, Candoti, Rivadavia y Hernandarias
Retiro de línea
• 11:30 a 13:30: avenida Blas Parera, Cafferata, Neuquén y Teniente Loza
Reemplazo de Postes
Santo Tomé
• 8 a 10: Necochea, Sarmiento, Almaraz y 4 de enero
Reemplazo de postes
• 10:30 a 12:30: Lisandro De La Torre, Balcarce, Belgrano y Castelli
Reemplazo de postes
San José del Rincón
• 7:30 a 10:30: RP1, Callejón Ochotecos, Santa Rosa y Timbúes
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: RP1, Callejón Montenegro, calle 6 hasta arroyo Ubajay
Reemplazo de Poste
Arroyo Leyes
• 10 a 13: Calle 32, Calle 42, Calle 9A y Calle 5ª
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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