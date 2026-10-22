Una multitud recibió a Messi en España antes de una distinción histórica

Lionel Messi llegó a España junto a Antonela Roccuzzo y desató la euforia de los fanáticos. Este viernes recibirá una distinción por su trayectoria y compromiso solidario.

Lionel Messi regresó a España y provocó una verdadera revolución en Oviedo, donde miles de admiradores se acercaron para saludarlo antes de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El rosarino llegó acompañado por Antonela Roccuzzo, recibió muestras de afecto y se tomó fotografías con los fanáticos que aguardaban su aparición frente al hotel.

Oviedo se rindió ante el capitán argentino

El futbolista aterrizó cerca de las siete de la mañana y se instaló en el Hotel de la Reconquista, donde rápidamente se concentraron hinchas y periodistas. Más tarde, vestido completamente de negro, salió a saludar a quienes lo esperaban y respondió al cariño con fotos, autógrafos y firmas en camisetas de la Selección argentina y del Barcelona.

La multitud también le acercó distintos obsequios, entre ellos dulces típicos argentinos y alfajores de maicena. La expectativa por su presencia fue tan grande que algunos admiradores hicieron todo lo posible para conseguir verlo de cerca.

La agenda de Messi continuará este jueves con un encuentro junto a niños y adolescentes en el Palacio de los Deportes y una cena con los Reyes de España y los demás premiados.

La ceremonia central se realizará este viernes en el Teatro Campoamor, donde recibirá el galardón por su extraordinaria carrera deportiva y su compromiso con iniciativas solidarias vinculadas con la educación y la salud infantil.

Una vez finalizado el acto, el capitán argentino emprenderá viaje hacia Nueva York para reincorporarse a Inter Miami. El equipo estadounidense jugará el sábado, a las 18.30, frente a New York Red Bulls por la MLS.