Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los llamativos registros de Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Unión visitará este viernes desde las 19 a Banfield, en busca de defender la punta de la Zona A. Luis Lobo Medina, el encargado de impartir justicia.

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 07:34hs
Los llamativos registros de Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la nómina de árbitros para la 10ª fecha del Torneo Clausura, y el elegido para impartir justicia en el duelo entre Banfield y Unión es Luis Lobo Medina.

LEER MÁS: Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

El encuentro se jugará este viernes 26 de septiembre, desde las 19 , en el estadio Florencio Sola, correspondiente a la Zona A. La transmisión estará a cargo de UNO 106.3, La Red Santa Fe.

Los registros de Unión con Luis Lobo Medina

El historial del juez tucumano marca un balance alentador para el conjunto santafesino. En total, Lobo Medina dirigió siete veces a Unión, con un saldo de tres victorias, tres empates y apenas una derrota.

Su primera vez con el Tatengue se produjo el 29 de agosto de 2022, en un empate 0-0 frente a Aldosivi en el 15 de Abril. El antecedente más reciente data del 19 de abril de este año, en la igualdad 1-1 ante Newell’s, también en Santa Fe, donde Lucas Gamba convirtió el gol rojiblanco.

Cómo le fue a Banfield con Lobo Medina

En cuanto a Banfield, los números muestran un registro repartido: el Taladro fue arbitrado por Lobo Medina en cuatro oportunidades, con una victoria, dos empates y una caída. La primera vez fue en la Copa Argentina 2019, cuando se impuso 3-0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú.

LEER MÁS: Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

El último antecedente con Banfield como protagonista se dio el 15 de julio de 2025, en el empate sin goles ante Defensa y Justicia, justamente en el Florencio Sola.

De esta manera, el próximo Banfield–Unión no solo pondrá en juego puntos vitales para ambos en la Zona A, sino que además sumará un nuevo capítulo a la relación de cada club con el árbitro tucumano.

Unión Lobo Medina Banfield
Noticias relacionadas
spahn: el futbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institucion

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

como se encuentra el historial entre union y banfield

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

el sorprendente union defendera la punta ante banfield en el florencio sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

union encuentra su as bajo la manga: palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'