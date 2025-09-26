Los llamativos registros de Unión con Luis Lobo Medina como árbitro

Unión visitará este viernes desde las 19 a Banfield, en busca de defender la punta de la Zona A. Luis Lobo Medina, el encargado de impartir justicia.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la nómina de árbitros para la 10ª fecha del Torneo Clausura, y el elegido para impartir justicia en el duelo entre Banfield y Unión es Luis Lobo Medina.

El encuentro se jugará este viernes 26 de septiembre, desde las 19 , en el estadio Florencio Sola, correspondiente a la Zona A. La transmisión estará a cargo de UNO 106.3, La Red Santa Fe.

Los registros de Unión con Luis Lobo Medina

El historial del juez tucumano marca un balance alentador para el conjunto santafesino. En total, Lobo Medina dirigió siete veces a Unión, con un saldo de tres victorias, tres empates y apenas una derrota.

Su primera vez con el Tatengue se produjo el 29 de agosto de 2022, en un empate 0-0 frente a Aldosivi en el 15 de Abril. El antecedente más reciente data del 19 de abril de este año, en la igualdad 1-1 ante Newell’s, también en Santa Fe, donde Lucas Gamba convirtió el gol rojiblanco.

Cómo le fue a Banfield con Lobo Medina

En cuanto a Banfield, los números muestran un registro repartido: el Taladro fue arbitrado por Lobo Medina en cuatro oportunidades, con una victoria, dos empates y una caída. La primera vez fue en la Copa Argentina 2019, cuando se impuso 3-0 sobre Juventud Unida de Gualeguaychú.

El último antecedente con Banfield como protagonista se dio el 15 de julio de 2025, en el empate sin goles ante Defensa y Justicia, justamente en el Florencio Sola.

De esta manera, el próximo Banfield–Unión no solo pondrá en juego puntos vitales para ambos en la Zona A, sino que además sumará un nuevo capítulo a la relación de cada club con el árbitro tucumano.