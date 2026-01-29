La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 29 de enero una jornada con importantes cortes de tránsito y desvíos de colectivos debido a trabajos de ASSA y tareas de bacheo en distintos puntos del micro y macrocentro. Las intervenciones afectarán arterias clave como Boulevard Pellegrini, 25 de Mayo, Corrientes, Crespo y 9 de Julio, por lo que se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas.
Cortes y desvíos de tránsito por obras en el micro y macrocentro
Se llevaran adelante durante este jueves 29 de enero por trabajos de ASSA y tareas de bacheo en arterias claves
Obras de ASSA en Boulevard Pellegrini
Desde las 6 de la mañana, o apenas arribe un camión de Aguas Santafesinas (ASSA), se realizará un corte parcial en Boulevard Pellegrini, sentido Este, por tareas vinculadas a la cloaca madre máxima.
Primer corte:
- Boulevard Pellegrini y San Jerónimo
- Motivo: descarga de caños
- Duración estimada: 3 horas
Segundo corte:
- A partir de las 11 de la mañana, el corte se trasladará entre San Martín y 25 de Mayo
- Se mantiene interrumpida la mano Este
- Duración estimada: otras 3 horas
Estos trabajos generan desvíos de tránsito y modificaciones en los recorridos de colectivos urbanos que circulan por la zona.
Cortes solicitados por ASSA en otros puntos
Además, ASSA solicitó cortes en distintos sectores de la ciudad:
25 de Mayo y Corrientes, desde las 7
- Motivo: rotura y excavación
- El trabajo hidráulico se realizará con reducción de calzada
Corrientes y Cruz Roja, desde las 7
- Duración estimada: 2 horas
Bacheo en el microcentro
Por tareas de bacheo de hormigón, se implementan nuevos cortes:
Crespo y 25 de Mayo, desde las 10 con una duración: no menos de 15 días
Primera Junta y 9 de Julio
- 9 de Julio: corte total y permanente por fraguado de cemento
- Primera Junta: cortes intermitentes
San Jerónimo y Juan de Garay
- San Jerónimo: calle cortada
- Se puede circular por Juan de Garay
- El corte se extiende una cuadra hacia el norte
9 de Julio
- Corte en 9 de Julio y Salta
- Corte en 9 de Julio y Mendoza
