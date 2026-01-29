Cortes y desvíos de tránsito por obras en el micro y macrocentro

Se llevaran adelante durante este jueves 29 de enero por trabajos de ASSA y tareas de bacheo en arterias claves

Plan de bacheo en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 29 de enero una jornada con importantes cortes de tránsito y desvíos de colectivos debido a trabajos de ASSA y tareas de bacheo en distintos puntos del micro y macrocentro . Las intervenciones afectarán arterias clave como Boulevard Pellegrini, 25 de Mayo, Corrientes, Crespo y 9 de Julio , por lo que se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas .

Desde las 6 de la mañana , o apenas arribe un camión de Aguas Santafesinas (ASSA) , se realizará un corte parcial en Boulevard Pellegrini , sentido Este , por tareas vinculadas a la cloaca madre máxima .

Primer corte:

Boulevard Pellegrini y San Jerónimo

Motivo: descarga de caños

descarga de caños Duración estimada: 3 horas

Segundo corte:

A partir de las 11 de la mañana , el corte se trasladará entre San Martín y 25 de Mayo

, el corte se trasladará Se mantiene interrumpida la mano Este

Duración estimada: otras 3 horas

Estos trabajos generan desvíos de tránsito y modificaciones en los recorridos de colectivos urbanos que circulan por la zona.

Cortes solicitados por ASSA en otros puntos

Además, ASSA solicitó cortes en distintos sectores de la ciudad:

25 de Mayo y Corrientes, desde las 7

Motivo: rotura y excavación

rotura y excavación El trabajo hidráulico se realizará con reducción de calzada

Corrientes y Cruz Roja, desde las 7

Duración estimada: 2 horas

Bacheo en el microcentro

Por tareas de bacheo de hormigón, se implementan nuevos cortes:

Crespo y 25 de Mayo, desde las 10 con una duración: no menos de 15 días

Primera Junta y 9 de Julio

9 de Julio: corte total y permanente por fraguado de cemento

corte total y permanente por fraguado de cemento Primera Junta: cortes intermitentes

San Jerónimo y Juan de Garay

San Jerónimo: calle cortada

calle cortada Se puede circular por Juan de Garay

El corte se extiende una cuadra hacia el norte

9 de Julio

Corte en 9 de Julio y Salta

Corte en 9 de Julio y Mendoza

• LEER MÁS: Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini