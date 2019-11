"Creen que el trabajador que reclama por su salario es un enemigo"

Esta mañana en la sede Amsafé se hizo una conferencia de prensa con todos los referentes gremiales de la ciudad de Santa Fe por el paro nacional docente que se realiza este viernes. Por su parte, José Testoni, secretario general de la CTA dijo: "Si Chubut tiene trabajadores mal pagos es porque está injustamente distribuida la riqueza. Ese es el reclamo de nuestros compañeros, y de todos los trabajadores. No somos antiempresarios, no estamos en contra de la riqueza, pero no puede ser que tengamos estos problemas de falta de compromisos salariales en una provincia tan rica como Chubut.

"No estamos de paro nacional los docentes de la escuela pública y los particulares solo por el conflicto de Chubut. Estamos de paro por tercera vez porque la violencia es el límite. No podemos aceptar que se criminalice la protesta social. El compañero Santiago Goodman ha estado en Santa Fe numerosas veces y doy fe de su compromiso, de su militancia y su vocación democrática para defender los derechos de los trabajadores. Exigimos que se esclarezca la actitud patoteril de las fuerzas de seguridad para saber si fue una acción unilateral de la policía o si fue una orden política. El paro se hace en unidad con todos los trabajadores docentes del país", agregó el dirigente.

Por último, Claudio Girardi, secretario general de La Bancaria Santa Fe expresó: "Estamos en contra de la persecución de la protesta. El gobernador es el responsable político de las fuerzas de seguridad y tiene que responder. Seguramente vamos a seguir reclamando como lo hacemos siempre, pero lo principal es que tenemos que volver a la paritaria nacional docente como se hizo en el 2003 con Néstor Kirchner en Paraná".

"Macri mintió diciendo que iba a favorecer a todos los docentes y destruyó la educación pública en todos sus niveles, desde el preescolar, jardines infantiles, las primarias, las secundarias, las universidades y los posgrados. Estamos acá porque se rompió la paritaria nacional docente y algunos como el gobernador de Chubut creen que el trabajador que reclama por su salario, que de eso vive, es un adversario, un enemigo", concluyó.