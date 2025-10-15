Uno Santa Fe | Santa Fe | sanción

Críticas tras la media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

La iniciativa fue aprobada este lunes por mayoría en la Cámara Baja, ahora está a consideración del Senado, pero el debate expuso miradas distintas. "Hay otros valores para afianzar en las escuelas", dijo la exministra de educación Balagué

15 de octubre 2025 · 11:40hs
Críticas tras la media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

La Legislatura provincial discute por estos días un proyecto de ley, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, tendiente a implementar en las escuelas secundarias públicas y privadas un programa de educación financiera obligatoria. La iniciativa fue aprobada por mayoría en la Cámara Baja, ahora está a consideración del Senado, pero el debate expuso miradas distintas.

La diputada provincial y ex ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, expuso este miércoles sus reparos a la iniciativa que los y las estudiantes de la provincia accedan desde temprano a formación financiera, al entender que la educación tiene otras prioridades.

La legisladora del Partido Socialista explicó su posición contraria a que se importa educación financiera en las escuelas de la provincia. “Tenemos más de cien proyectos en la comisión de Educación sin tratamiento, y el primero que salió fue el de educación financiera. Tenemos frenados proyectos de ley de educación técnica, emocional, virtual, de comedores escolares, de cantinas saludables y la propia ley de educación en la que trabajamos mucho para que se apruebe en algún momento en Santa Fe. Somos la única provincia del país que no tiene ley de educación”, destacó.

Rechazo

En declaraciones a LT8, Balagué subrayó que resultaba "llamativo que el primer proyecto de ley en educación que se aprueba en el año, sea el de educación financiera, en esta época de estafas con criptomonedas, de especulación financiera. Creemos que hay otros valores para afianzar”, afirmó Balagué y a la vez se preguntó: ¿Por qué mejor no hablamos de trabajo, de producción, de esfuerzo, de salir adelante no con lo financiero, sino con el trabajo y la producción. Esto incluso lo dice el propio gobernador”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1978422273477419146&partner=&hide_thread=false

Al ser consultada sobre si la educación financiera no le otorgaría a los chicos y chicas herramientas para no caer en estafas virtuales o con criptomomenas, la diputada expresó: “Para eso hemos desarrollado la ley de prevención de la ludopatía, que contempla todos estos aspectos. Es mucho más completa. Tiene programas educativos y de salud mental. Lo que se aprobó en Diputados, no dice demasiado, no explica el enfoque o cómo se va implementar”.

“Reitero: hay tantos temas para pensar en educación, donde tenemos tantos problemas por resolver, que no nos parecía una prioridad la formación en finanzas. Además, (la formación financiera) no es una cuestión de valores que haya que afianzar con los chicos en estos momentos. No es problema central. La escuela tiene que estar siempre para hacer un análisis crítico, para estar presente en cosas que son fundamentales para los chicos”.

Finalmente, la disputada destacó: “Hoy, a los chicos les interesa más la economía circular que involucra el cuidado del ambiente, un tema muy sensible para ellos. Hay otras prioridades antes que lo financiero. Estamos errando, si se pone en valor específicamente, en este momento, lo financiero”.

• LEER MÁS: Apuestas online de adolescentes: las señales de alerta que llegan a familias y escuelas

sanción Educación financiera Cámara de Diputados
Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó preocupado por la definición del salvataje de Estados Unidos a la Argentina

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicione la ayuda a un resultado electoral"

Terminal de agrograneles en el Puerto santafesino.

India desplazó a China y es el principal destino de las exportaciones de Santa Fe

La Municipalidad sigue los trabajos en calle General lópez

La Municipalidad reanudó los trabajos de pavimentación y desagües en calle General López

El gobernador de Santa Fe hablo sobre salario y obra pública durante su visita al norte de la provincia junto a Gisela Scaglia

Pullaro tras el paro docente: "Desde que soy gobernador, les aumentamos los salarios por encima de la inflación"

Lo último

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Último Momento
Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: El 26 de octubre es Libertad o Comunismo

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Quiénes son los jugadores de Primera que serán titulares en la Reserva de Colón

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Refuerzan la prevención frente al brote de fiebre amarilla en la región

Ovación
Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: así le fue a Colapinto el año pasado en el GP de Estados Unidos

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos