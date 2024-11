Cuidacoches en barrio Candioti: avanzarán con una segunda etapa en busca de "orden" luego del reclamo de los vecinos

El secretario de Políticas Sociales de la muncipalidad de Santa Fe, Hugo Marchetti, expresó sobre el programa que lleva adelante el municipio para erradicar a los cuidacoches y llevarlos a trabajar a cooperativas: "Pasaron por el sistema 120 chicos, pero actualmente hay alrededor de 90 personas trabajando porque hubo algunos que no pudieron adaptarse".

En cooperativas

"Nosotros a la cooperativa tampoco la obligamos a tener personas que tal vez no quieran estar en esa actividad. De esos 30 que se fueron también se pudieron insertar en empresas privadas, consiguieron una oportunidad de trabajo en otro lado", agregó.

Con relación a la postura de los vecinos de Candioti por las quejas de la reaparición de los trapitos en la zona, Marchetti indicó: "Nosotros propusimos al inicio con los vecinos un sistema de estacionamiento social, escuchamos a los vecinos en varias reuniones, estuvimos en las vecinales del barrio que se oponían a esa actividad. Nosotros no somos necios ni testarudos, decidimos no aplicar algo que no tenía consenso social, pero dijimos que íbamos a implementar una segunda etapa".

darsenas candioti estacionamiento social.jpg Dársenas pintadas en barrio Candioti destinadas al nuevo estacionamiento social asistido.

Nueva etapa

"La primera etapa estaba pensada en el sistema de estacionamiento de medido y en esa zona no hay dicho estacionamiento. Por lo tanto esa es la segunda etapa, que lo estamos conversando con el intendente y con el resto de las secretarías para afrontarlo ahora, aprovechando que viene la temporada de nocturnidad. Necesitamos que los espacios estén limpios y que haya orden", continuó el funcionario.

Dicha etapa comenzaría en los próximos días, con un relevamiento en la zona que hará el municipio para definir si se repite la misma población y si hay nuevas personas ejerciendo la actividad ilegal.

Sobre el procedimiento a realizar en caso de encontrarse con un cuidacoche en dicho lugar, Marchetti sostuvo: "Nosotros los convocamos primero a una charla donde le contamos la propuesta. Lo mismo hemos hecho con el sistema de estacionamiento medido. Lo convocamos, charlamos, contamos que es una actividad en la que hay una ordenanza que regula y prohibe la actividad del cuidacoche, limpieza de autos y lavado. Hay que convencerlos de que hay una oportunidad que no es esa".

"La situación de la calle implica una situación social, no siempre se relaciona a una situación económica. Muchas veces está asociada a una situación de consumo, hay otras veces que está asociada a discrepancia familiar, que hace que una persona no pueda llegar a su hábitat porque tiene una medida de distancia. Es variopinto y analizamos todo", concluyó.