Cupo trans: puede ser un día histórico para Santa Fe

Este jueves se espera que se vote en la Legislatura el proyecto de ley de cupo laboral trans. Luego de ser presentado varias veces, y a través de la lucha del colectivo LGBT en Santa Fe se llegó a una instancia de diálogo y negociación con Senadores. Allí se planteó hace unas semanas la modificación del artículo 3 de la ley en pos de reducir el cupo de un 10 a un 5 por ciento, lo cual fue acordado con el colectivo LGBT. En ese contexto, todo esta dado para que salga de la Cámara alta con ese cambio, ingrese a Diputados y sea ley.

Esta mañana desde las 11 contingentes con activistas trans y travestis de diferentes departamentos de la provincia se concentrarán para hacer una vigilia. La referente de la Mesa Trans en la ciudad, Alejandra Ironici, dijo a UNO: "Para nosotros hoy más que un día de lucha es de celebración, de encontrarnos, de festejar y de poder mostrarle al mundo que somos ciudadanos de primera y no de segunda".

"Hace 13 años que venimos luchando por este derecho. Y una semana antes de las elecciones nos juntamos con el bloque del Partido Justicialista donde firmaron el referéndum del tratamiento especial que se daría hoy. Lo estamos esperando no solo desde la comunidad travesti y trans de Santa Fe sino que lo está esperando todo el país ya que será un ejemplo a nivel nacional. Si bien en Buenos Aires se intentó con la ley Diana Sacayán que son las bases en las que se hizo nuestro proyecto provincial, no tuvo éxito porque nunca fue reglamentada y las compañeras quedaron en la desidia. Siguen en la lucha", explicó.

Aún sin ley, Ironici destaca: "La única provincia disidente es Santa Fe, tenemos diez localidades que hoy tienen cupo laboral trans y tiene que ver con la lucha del colectivo de activistas de tanto mujeres como varones trans que vienen luchando y poniéndole el cuerpo a la resistencia. Pero hoy necesitamos la ley provincial para ampliar el derecho a un grupo más amplio de personas que les permita poder ingresar a la planta del Estado para garantizar el trabajo".

Cabe recordar que el proyecto obtuvo media sanción de Diputados en septiembre de 2018 y desde entonces se encuentra siendo tratado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En tanto, si no se vota antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario y recién podrá volver a presentarse a partir del 1 de mayo de 2020.

En este sentido desde la Mesa Trans piden que este jueves sean acompañadas: "Nosotros acompañamos un montón de procesos históricos, como el aborto legal, seguro y gratuito, el feminismo, luchas en las cuales nosotras sí nos consideramos parte pero que parece que del otro lado no. Hoy también se va a discutir Educación Sexual Integral, presupuesto, pase a planta, nosotros acompañamos todas las luchas, y nos gustaría que hoy esté toda la sociedad", dijo Ironici.

Y concluyó: "Tiene que ver con una consolidación de derechos que la sociedad por sí sola no ha hecho. Hemos esperado pacientes para ver si la sociedad toma el ejemplo. Hay espacios que todavía para nosotros no han sido legitimados. El Estado debe garantizar derechos y que se cumplan para los ciudadanos y ciudadanas. Hay derechos que por el simple hecho de ser quienes somos se nos han quitado, que son derechos personalísimos que cualquier ser humano tiene como el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, y a la vida misma. Más de 69 compañeras han sido asesinadas en lo que va del 2019, es una generación de jóvenes de entre 18 y 29 años que no vamos a tener. Entonces luchamos por esta ley de cupo por las que ya no están, por las que estamos y las que vendrán porque va a garantizar una vida plena a todas aquellas personas que deben ser libres".