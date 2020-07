Descontrol en Playa Norte y El Chaquito: fiestas, carreras y masividad

Desde hace tiempo la Vecinal El Chaquito denuncia que se hacen corridas ilegales de motos y cuatriciclos en las playas del norte de la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Monte Vera. Las picadas están organizadas y en las mismas muchas veces se juega por dinero. Al mismo tiempo, se hacen fiestas masivas de jóvenes allí donde se instalan con gazebos, música en altoparlantes con venta de alcohol.

Todas estas actividades, que no respetan el distanciamiento social que rige en toda la provincia, son incluso subidas por los mismos asistentes a sus redes sociales y se pueden encontrar fácilmente colgadas de manera pública si se busca por geolocalización o con palabras claves como "Playa Norte" o "Paraje El Chaquito".

Al lugar se puede acceder de dos maneras. Primero por General Paz a la altura del 12000 por calle de tierra –desde el 8100– se dobla al este varias cuadras por un camino sinuoso y de ripio. También se va por calle Riobamba hasta el 9000 para seguir después por la playa. En cualquiera de los casos, no hay manera de llegar que no sea con vehículos motorizados, salvo algunos aventureros que van en bicicleta pero que generalmente no son los mismos que asisten a la fiestas organizadas o las picadas. En la salida de los límites de la ciudad de Santa Fe, no hay controles ni municipales ni policiales.

Una y otra vez, aparecen grupos de hasta más de 20 o 30 personas celebrando en fiestas con animadores o DJ, o grupos extendidos de amistades que hacen asados o cocinan sobre la playa. Desde la vecinal apuntan: "Cuando nadie te controla, la cuarentena se rompe sola".

Este fin de semana no fueron con medias tintas: "Ayer los vecinos vivimos un domingo de terror: entre picadas y fiestas clandestinas".

Otro problema, además del potencial peligro de producir un foco de contagio de coronavirus, es la contaminación: "Le pedimos al «cumpleañero», sus amigos y todos los que vinieron a disfrutar de nuestra hermosa playa, que pasen a retirar las cosas que se dejaron olvidadas. Gestión Beto Pallero este reclamo para usted no es nuevo, desde hace años pedimos controles, y que no se olvide de los vecinos del paraje, estas últimas semanas quedamos librados a nuestra suerte", denuncian desde la vecinal.

Este lunes por la mañana el fiscal Estanislao Giavedoni, que investiga los incumplimientos de las medidas de aislamiento y de distanciamiento social apuntó: "Lo grave es que no se comprende el hecho de que estemos en distanciamiento social implica la asunción de responsabilidades que nos permite un esquema en el cual tenemos la gran suerte de podernos mover. Pensemos la gente de otras localidades que no puede ni reunirse con sus familiares. En este marco posiblemente el gobernador y las autoridades reevalúen situaciones".

En relación a las fiestas de El Chaquito, dijo: "Toda la información que trascienda, obtenida por medios legítimos y que la fiscalía pueda tener acceso, puede habilitar una investigación de oficio como en su momento se hizo con los casos de los vehículos que andaban por la laguna".