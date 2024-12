Desde el Concejo ponen el foco en el descontrol del parque naútico ante el aumento de la actividad en verano

La concejala manifestó que “tenemos que estar todos en esta mesa, no podemos mirar para el costado. Tenemos que brindarle seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe que navegan por nuestras aguas, quizá por recreación, por trabajo o por esparcimiento”, manifestó.

“Es importante que nos pongamos de acuerdo para brindar seguridad y que esto no vuelva a ocurrir”, culminó.

malibu fiesta lancha choque.jpg

Un muerto

Luego del accidente de lanchas en el río que dejó un saldo de un fallecido y ocho heridos que navegaban por el riacho Santa Fe luego de haber asistido a una fiesta en zona de islas conocida como "Malibú", el intendente Juan Pablo Poletti habló sobre lo sucedido.

La víctima fatal, de 35 años, murió pocos minutos después de ser trasladada al hospital José María Cullen, mientras que los heridos restantes recibieron atención médica acorde a la gravedad de sus lesiones.

Poletti afirmó sobre el accidente fatal: "Tenemos que seguir preocupados por un tema de educación, no tomamos conciencia y sigue habiendo muertos. En este caso no corresponde a la potestad del municipio el contralor sobre las aguas, pero sin dudas que como intendente preocupa que no tengamos conciencia de que puedan suceder estos accidentes".

Sobre la víctima fallecida, Poletti remarcó: "Nos pone muy tristes, nos sigue ocupando el tema. Colaboraremos con Prefectura, con provincia, con Policía Vial, con todo lo que esté a nuestro alcance. Seguiremos haciendo lo que en el municipio alcance sobre controles en tierra para que esto no suceda".

Controles en las islas

Consultado sobre su visión ante la observación de vecinos de que no se ven lanchas de Prefectura controlando la zona de islas, Poletti indicó: "Es una pregunta para Prefectura. Hay que trabajar sobre la educación y sobre la toma de conciencia, sino vamos a necesitar un policía en cada esquina, un inspector en cada calle y una lancha en cada riacho. Debemos tomar conciencia del daño, la gravedad y el peligro de un conductor que puede ocasionar la muerte".