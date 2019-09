Ollas populares, radios abiertas, marchas, movilizaciones, carteles y bombos fueron algunas de las estrategias que usaron durante meses las organizaciones populares en la explanada de la Municipalidad y del Concejo Municipal el año pasado. El objetivo, que finalmente se logró en diciembre, fue que se declare la emergencia alimentaria en la ciudad de Santa Fe.

A partir de allí, el municipio puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Alimentaria en febrero de 2019. "Fue incorporado al Presupuesto de este año en consonancia con la declaración de la Emergencia Social y Alimentaria declarada mediante la ordenanza 12593 por dos años", aclararon a UNO Santa Fe desde la Municipalidad.

En seis meses fueron 25 las instituciones que, luego de solicitar acceder, hoy perciben el beneficio. Según información de la Municipalidad brindada a UNO, son 74 los comedores y copas de leche alcanzados. De esta manera se asiste a 12.014 personas a partir de la implementación del Fondo de Asistencia Alimentaria.

"Entre los beneficiarios están la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras ONG, que tienen varios comedores y copas de leche en la ciudad", describieron desde el municipio. Por otro lado, hay al menos dos organizaciones más que "entregaron los papeles de personería fuera de término y aún no pudieron incluirlos dentro del programa. En cuanto se solucione, empezarán en breve a percibir ese dinero", aclararon.

Por su parte, Sebastián Saldaña, referente de la CCC señaló a UNO: "Son 1.650 personas, según un relevamiento que hicimos hace dos meses. Son chicos, embarazadas y adultos mayores. Arrancamos en 2010 con varios comedores en distintas partes de la ciudad. Lo que pasó en estos dos últimos años es que se abrieron 40 por ciento más de comedores, por los mismos vecinos de los barrios que planteaban esa necesidad. Y dentro de los que ya teníamos aumentó 30 por ciento la cantidad de gente que va en este último año y medio".

Sobre la ayuda de la Municipalidad, Saldaña apuntó: "A partir de la lucha que dimos en el Concejo Municipal para que declaren la emergencia alimentaria nos dieron solo a nosotros y a La Dignidad, pero a las otras organizaciones las han dejado por fuera. Nos representó un 20 por ciento más de lo que veníamos recibiendo. Sumado a la provincia y Nación, estamos llegando a un 80 por ciento para sostenernos. El 20 por ciento restante es de la solidaridad de vecinos y comerciantes del barrio que donan mercadería o alguna garrafa".

No alcanza

En relación a los últimos meses, Saldaña aseguró: "Se suman de 10 a 15 personas más por fin de semana. Los comedores los tenemos sábado y domingo, y en algunos barrios los miércoles. Ahora estamos tratando de ver eso porque no alcanza, mucha gente nos está pidiendo que abramos los días de semana porque a veces a la noche no alcanza. Porque los chicos en las escuelas muchas veces no llegan a comer bien".

"Hay una faltante muy importante de leche, hace un mes que no nos dan este refuerzo alimentario desde el gobierno nacional. Nos deben un mes. Y encima, lo que es julio –porque es a mes vencido– nos dieron la mitad de la leche. Nos venían dando 600 leches, y nos dieron 300. Y después, la tarjeta de la provincia que es a través de Desarrollo Social ha pasado casi lo mismo porque aumenta la gente y lo que hacen es equilibrar el monto con la inflación. Hay tres supermercados a los que podés ir a comprar con la tarjeta y nos pasa que por ahí necesitás algo que ellos no tienen, como carne, se lo compran a otro proveedor y nos lo cobra un 30 o 40 por ciento más. Estamos muy atados a ellos porque no se les puede ni pelear un precio porque te dicen dónde vas a ir sino, eso es lo que nos pasa. Nos rendiría más si pudiésemos comprar directamente a una empresa láctea o de carne. Lo venimos reclamando desde enero", dijo Saldaña.

Fondo de Asistencia Alimentaria

Cabe recordar que el destino de ese fondo especial es otorgar un refuerzo a aquellas organizaciones que, dedicadas a la asistencia alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad social, reciben financiamiento por parte de los gobiernos nacional y/o provincial a través de cualquiera de sus Programas.