Una hembra de mono aullador carayá fue filmada mientras caminaba por el tendido aéreo, a varios metros de altura, en el barrio Pucará de Reconquista. Durante su recorrido ingresó a la vivienda de un vecino y se llevó un par de ojotas.

Una mona aulladora carayá fue vista caminando por cables de electricidad en Reconquista

Una escena tan inesperada como llamativa sorprendió a los vecinos de Reconquista . Una mona de la especie aullador carayá fue captada mientras caminaba por los cables del tendido aéreo, a varios metros del suelo y a la altura de los pisos superiores de un edificio del barrio Pucará .

Las imágenes muestran al animal haciendo equilibrio sobre uno de los cables mientras utiliza otros que pasan por encima para sujetarse y avanzar. La mona se desplazaba con aparente tranquilidad por el tendido, en una recorrida que llamó la atención de quienes presenciaron la situación.

Pero la particular escena tuvo un episodio todavía más curioso. Durante su recorrido, la mona ingresó a la vivienda de uno de los vecinos y se llevó un par de ojotas. Luego volvió a desplazarse por los cables, siempre a varios metros de altura.

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Por el momento, se desconoce de dónde salió el animal y si finalmente fue rescatado o si continúa desplazándose por la zona.

Ante la presencia de ejemplares de fauna silvestre en áreas urbanas, se recomienda no intentar acercarse ni manipularlos, mantener distancia, alejar a las mascotas y dar aviso a las autoridades correspondientes para que intervengan de manera segura.