Después de los 45º de térmica de ayer está vigente un alerta por tormentas que abarca a la ciudad de Santa Fe

alerta tormenta.jpg

Pronóstico extendido

El miércoles se presenta en la ciudad de Santa Fe con una jornada gris, ventosa e inestable y con 23.1º de temperatura a las 7.30 de la mañana y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa el ingreso de aire frío superficial a la región, el cual genera una leve mejoraría, no obstante ello se mantiene en la región central el aporte de aire cálido en altura desde el oeste del continente, con lo cual se observa la formación de núcleos convectivos aislados. Esta situación permite que entre la jornada de hoy y el sábado se puedan esperar algunas lluvias débiles y dispersas pero aisladas, no descartándose algunos eventos de mayor intensidad de forma localizada. Respecto de las temperaturas, presentan una suave tendencia en descenso durante la jornada, no obstante ello, a partir de mañana jueves, los registros podrían nuevamente volver a incrementarse.