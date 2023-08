Dos minutos finales: así los candidatos a la intendencia le pidieron el voto a los santafesinos

El primero en realizar este cierre fue el candidato por Unidos para Cambiar Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien manifestó: "Santa Fe es mi ciudad, es la ciudad de la que nunca me quise ir y no quiero que se vayan ni mis hijos, ni mis amigos ni ningún santafesino. Hace años que Santa Fe dejó de ser la cordial y se encuentra dormida, queremos despertarla. En las primarias los vecinos de la ciudad apostaron por mi y nuestro equipo, saben que lo que queremos es trabajar para darle un nuevo impulso a la ciudad".

Continuando con su discurso de cierre, Poletti planteó: "Hay dos formas de enfrentar los problemas: uno es mirando para otro lado y otro es hacerse cargo. Yo me voy a hacer cargo de los problemas de la ciudad. Este impulso lo vamos a lograr cuando podamos pacificar, ordenar y levantar la ciudad y para esto necesitamos hacerlo todos juntos. Santa Fe como capital de la provincia tiene que ser la ciudad del estudio, de la ciencia, de la cultura, del deporte, de la producción y el desarrollo. Vamos a armar un gran equipo, vamos a trabajar 24/7, vamos a dialogar y escuchar a los vecinos. Soy orgullosamente santafesino y sé que nuestra ciudad puede. Quiero que los que vivan acá no quieran irse y los que nos visiten se quieran quedar. No vine a la política para hacer un poquito e ir a casa, quiero ser una transformación de la ciudad y para lograrlo te necesito, te pido que me acompañes con tu voto el 10 de septiembre".

Luego fue el turno del candidato por Juntos Avancemos, Ignacio Martínez Kerz, quien aseguró: "Te hablé con la verdad y te dije que hay problemas que no se solucionan de la noche a la mañana, tenemos claro el rumbo que vamos a tomar, la Municipalidad va a volver a cumplir con sus responsabilidades primarias. Vamos a asumir el desafío de la seguridad y el cuidado del ambiente, vamos a ordenar la ciudad desde la obra pública y de forma ágil, cliente y amigable. Pero en esta elección la ciudad elige el modelo de ciudad de los próximos cuatro años".

"Tengo mucho respeto por las personas que dedican su vida a la política, pero en Santa Fe pueden pasar dos décadas de que nos gobierne el mismo equipo de gestión. Cambian las caras, los estilos, las profesiones, pero el aparato político es el mismo. Por eso la decisión es fácil, seguimos como estamos o cambiamos el gobierno de la ciudad. Si crees que está todo bien, acá tenés un buen candidato para votar (Poletti). Va a ser la misma cara visible del mismo equipo de gestión de hace 16 años. Si crees que 20 años es mucho y que las cosas no están bien tené la tranquilidad de que en mi vas a encontrar a una persona preparada para hacerse cargo de la ciudad", continuó.

"Durante mucho tiempo me forme para ser candidato de Santa Fe, seguramente en la pandemia viste como trabajo, el gobernador me dio una orden clara de que cada uno reciba su vacuna, y estoy seguro que lo logramos. Te pido el voto de confianza", cerró Martínez Kerz.

En tercer lugar expuso su discurso de cierre el candidato por Viva la Libertad, Ramón Fratte, quien esbozó: "Amo mucho a mi patria y me duele como argentinos lo que nos está pasando, la crisis en la que está envuelta nuestra Nación y nuestra ciudad no escapa a las normas. Creo que la crisis es una crisis espiritual y las demás crisis devienen de esta. Soy cristiano y nuestro señor Jesucristo decía que el poder es servicio. Creo que un buen político es alguien que sirve a todos olvidándose de sí mismo".

"Quiero hablarte a vos querido vecino, vecina ¿Que vas a hacer con tu voto el 10 de septiembre? ¿Vas a seguir apostando a los mismos políticos y partidos de siempre o queres ser parte de la revolución de la libertad? Dice Javier Milei que no podemos pensar en un país, provincia o ciudad distinta con los mismos políticos de siempre, por eso te invito a que votes con confianza a nuestro frente. Que viva la libertad", cerró Fratte.

Por último llegó el turno del cierre de Federico Fulini, candidato a la intendencia por el espacio "Proyecto Futuro", quien subrayó: "Somos un espacio nuevo llamado "Proyecto Futuro" que tiene a las mejores tradiciones políticas, sí, políticas de Santa Fe, que reivindicamos esa labor y que queremos dejar lo mejor de nosotros para que en nuestra ciudad el trabajo y el hogar sean valores fundamentales".

"Quiero hablar en términos personales. Vengo de una familia de trabajadores, cuando era chico mis viejos tuvieron el privilegio de poder trabajar en esos tiempos pasé mucho tiempo con mis abuelos que me hablaron de una Santa Fe portuaria, ferroviaria e industrial donde había trabajo. Mi abuelo Julio vino de Italia en el año 1954 y a los dos años pudo construir su hogar, por lo que quiero honrar su memoria y dejar todo mi esfuerzo para que ningún joven de esta ciudad se tenga que ir de su patria, que podamos ser felices en esta ciudad tan importante y que ha hecho tantas cosas por la historia nacional. Les agradezco infinitamente que me hayan dado esta posibilidad", concluyó Fulini.