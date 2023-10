Dos taxistas fueron asaltados en el mismo lugar en solo 12 horas: "No hay control policial"

Los delincuentes no les dan tregua a los taxistas santafesinos. En solo 12 horas, dos trabajadores del sector, Ricardo y Juan Pablo, fueron robados en el mismo lugar, con igual modus operandi y suponen que por la misma pareja de malvivientes. En diálogo con el móvil de UNO 106.3, indicaron que no hay control policial.

"Anoche, a las 20.30 en la parada de la terminal vino una parejita de un chico y una chica, con ropa oscura y me pidieron que los lleve a Pasaje Koch y Saavedra. En el transcurso del viaje no levantaba sospechas, pero después que pasé Bulevar y 9 de Julio empecé a dudar, buscaba un patrullero de frente como para hacerle seña, pero no cruce a ninguno. Llegué a Don Bosco y ahí ya me imaginé que me iban robar", contó Ricardo.

taxis remis.jpg Jose Busiemi

El taxista sospechó de los pasajeros porque empezaron "a tirar el asiento para atrás, como a esconderse, el vago se puso unos lentes oscuros, algo ilógico para ser de noche". Finalmente, el robo se concretó al llegar a su destino: "Se bajó la chica y me dijo que aguante «ya viene mi mamá a pagarte», no vi para dónde fue, y cuando atino a mirarlo al vago este me apunta con una pistola, me dijo que le dé la plata, que me quede en el molde, que no haga ningún movimiento raro, «dame la plata porque te quemo, te meto un tiro en la cabeza». Me pidió plata y el celular y le dije que no tenía el teléfono, justo lo tenía guardado en el bolsillo y gracias a Dios no me sonó en ningún momento del viaje. Luego se bajó y se fue en medio de la oscuridad".

Ricardo sostuvo que, en todo su trayecto con los delincuentes, desde la Terminal de Ómnibus y hasta al 7000 de Facundo Zuviría no se cruzó con ningún patrullero. "Si se hubiera cruzado uno le tiraba el auto encima o le hubiera hecho seña de luces. Es más, en un momento le crucé un poco el auto a un particular para ver si le hacía algún problema, como para poder avisarle, pero no pasó nada", expresó el hombre. Afirmó que desde las 6 hasta las 22 está trabajando en el taxi y solo para al mediodía para comer.

Embed

Antes de las 8 de este miércoles, Juan Pablo, otro taxista, también subió a unos delincuentes sin saberlo en la Terminal de Ómnibus y le pidieron que los lleve a la misma de la dirección del anterior robo: Pasaje Koch y Saavedra. "Cuando llegué me robaron el celular y plata y me tiraron dos tiros cuando me fui. Fueron dos chicos jóvenes, un hombre y una mujer".

Sobre el hecho, precisó: "Cuando me di vuelta estaba con la pistola y quise sacársela, no lo pensé. En eso me pegó en la sien y ahí le di todo. Pensé que venían de una fiesta electrónica en Paraná, por eso tomé el viaje".

Por otra parte, Juan Pablo cuestionó el accionar policial: "Me dijeron que vaya a la 9ª, me tuvieron como una hora y media y recién ahí me indicaron que le correspondía a la 11ª, fui hasta allá y ahí sí me tomaron la denuncia. No hay control y cuando hay nos paran y nos piden las cosas a nosotros, no a los pasajeros y tal vez ellos tiene un arma".

•LEER MÁS: Taxistas, blanco de los delincuentes, en alerta