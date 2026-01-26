Uno Santa Fe | Santa Fe | Unión Industrial

Dura advertencia de la Unión Industrial de Santa Fe: "El ocaso de la producción es el ocaso de la clase media"

Cristian Fiereder, presidente de la UISF, cuestionó el regreso del "carry trade" y alertó que el orden fiscal no debe lograrse a costa del vaciamiento productivo. Reclamó condiciones de equidad frente a la apertura de importaciones.

26 de enero 2026 · 19:08hs
Dura advertencia de la Unión Industrial de Santa Fe: El ocaso de la producción es el ocaso de la clase media.

Dura advertencia de la Unión Industrial de Santa Fe: "El ocaso de la producción es el ocaso de la clase media".

En un contexto de fuertes definiciones económicas, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) alzó la voz para marcar una posición firme frente al modelo actual. Su presidente, Cristian Fiereder, emitió un mensaje cargado de preocupación donde puso en duda la sostenibilidad de un sistema que prioriza los indicadores financieros por sobre el ritmo de las fábricas.

Para la entidad fabril, la riqueza de una nación no puede reducirse exclusivamente a un balance de cuentas fiscales. Fiereder fue contundente al señalar una "ambigüedad profunda" en el discurso oficial: la pretensión de alcanzar el desarrollo mientras se debilitan las piezas fundamentales que sostienen el entramado productivo y social de la provincia.

LEER MÁS: La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

El retorno del esquema financiero

Uno de los puntos más críticos del diagnóstico industrial es el resurgimiento del carry trade. La UISF observa con alarma cómo la renta financiera vuelve a posicionarse como una opción más atractiva que la inversión en economía real.

"Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro", sentenció Fiereder. La advertencia es clara: consolidar un esquema donde sea más rentable especular que transformar materia prima en valor agregado pone en riesgo terminal a las industrias locales.

Competencia sí, pero con equidad

Frente a la apertura económica y la competencia externa, el sector manufacturero santafesino aclaró que no busca proteccionismo ni privilegios, sino "igualdad de condiciones". El reclamo apunta a los factores que hoy "anclan" al productor local:

Presión impositiva: necesidad de alivianar la carga fiscal.

Costos logísticos y energéticos: infraestructura y servicios que encarecen el producto final.

Impacto social: el riesgo de un "achique industrial" que derive en mayor precarización laboral y en el fenómeno del multitrabajo por la caída del poder adquisitivo.

El vínculo con la educación y el futuro

La UISF también planteó una salida estratégica basada en la unión del conocimiento y la producción. Para la entidad, la educación técnica y la tecnología deben ser aliadas de las PyMEs para evitar que el avance tecnológico se convierta en una amenaza.

Finalmente, el mensaje de Fiereder dejó una definición sociológica sobre el modelo de país en juego: "El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media". Con este llamado a la reflexión, la industria santafesina instó a definir si el objetivo nacional es un modelo para pocos sectores o una nación integrada y federal a través del trabajo genuino.

La nota completa de la UISF

El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media C.Fiereder

Unión Industrial Producción advertencia Cristian Fiereder competencia
Noticias relacionadas
La exministra de Seguridad y senadora nacional, Patricia Bullrich

Bullrich volvió a hablar del caso Jeremías y dijo que la ley penal juvenil se discutirá en febrero: "El que las hace, las va a pagar"

un juez de santa fe, candidato a integrar la corte suprema provincial, se mostro a favor de bajar la edad de imputabilidad

Un juez de Santa Fe, candidato a integrar la Corte Suprema provincial, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

pullaro sobre el caso jeremias monzon y la edad de imputabilidad: hay que adaptar la norma a los tiempos que corren

Pullaro sobre el caso Jeremías Monzón y la edad de imputabilidad: "Hay que adaptar la norma a los tiempos que corren"

abre la inscripcion al boleto educativo: todo lo que tenes que saber

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Lo último

Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Último Momento
Muertes por fentanilo contaminado: Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos

Muertes por fentanilo contaminado: "Los números oficiales no son reales y febrero tendrá noticias de más casos"

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Las capturas de Instagram que llevaron a prisión al hermano de un sospechoso por el crimen de Jeremías Monzón

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Engaño y clausura: pidieron permiso para una reunión familiar y armaron una fiesta electrónica en Arroyo Leyes

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Ovación
Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Estalla el caso Neris en Colón: Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA

Estalla el caso Neris en Colón: "Me quieren sacar del negocio, así que esto termina en FIFA"

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

José Alonso: diagnóstico crudo, orden interno y un Colón que busca renacer

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"