El abogado de 49 años que fue detenido -y luego liberado- este sábado en Colastiné luego de chocar tres vehículos en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial 1, hizo su descargo en las redes sociales.

Cabe recordar que luego de los hechos, el conductor de la camioneta Dodge modelo RAM roja con rayas negras, se bajó del vehículo y fue agredido por vecinos de la zona de la costa. Cuando llegó la policía resistió su arresto, fue llevado a la Subcomisaría 4ª y allí produjo destrozos dentro de la dependencia. Hoy dio su versión de los hechos.

El descargo:

"Solo me voy a formular una pregunta, para luego hacer la denuncia ante la autoridad que corresponde.

Una persona accidentalmente choca con otro vehículo sin causar ningún tipo de daño irreparable, más que los materiales, (compensados por el seguro), ¿es justo que al conductor lo golpeen casi hasta matarlo, le roben el celular zapatillas, su remera y destrocen absolutamente una camioneta que con tanto sacrificio pudo tener, está bien el linchamiento popular a una persona que tuvo un accidente? ¿Se puede justificar esto?

¿La otra pregunta y sí está bien sí correcto que la policía luego de salvarte y no ser salvajemente asesinado, haberles agradecido lo que habían hecho, es justo que esposen contra una pared a la víctima, cuando la misma estaba en la comisaría solo para resguardar su integridad psicofísica? No había cometido ningún delito, había sido él víctima de daño, de robo y de lesiones de todo tipo.

Cabe aclarar que en el km 0 de la ruta 1, es un barrio humilde lleno de trabajadores que a diario se ganan la vida, olvidados en inundaciones pluviales, que quién sabe porqué, no todos, muchos trataban de pararlos, llegaron a semejante barbarie, luego ya con el agravamiento por la autoridad policial.

Esto será debidamente denunciado y espero que la autoridad Judicial (MPA) acuse recibo. En un estado de derecho y en democracia no puede justificarse, que a la víctima de un hecho le coloquen esposas, la golpeen, por quienes están para defender la legalidad.-

Hago reserva de accionar contra todos los que publiquen, que publicaren o reprodujeren, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas mi persona art. 113 del Código Penal.

El honor lo voy a defender, soy un persona pública responsable, ejerzo la profesión hace 21 años sin un solo antecedente penal, por mis hijos, por la gente que me ayudo, por los que confían en mi y para que esto no le suceda a nadie más, a ningún ciudadano titular de los derechos de dignidad consagrados en la Constitución Nacional además, para los que no me conocen y puedan conocer la realidad y no los inventos de los que quieren sacarse la responsabilidad institucional.

Dr. Ricardo E.J. Calvo Arrázola".