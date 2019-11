El acueducto Desvío Arijón se paralizó y hay 160 suspendidos

Los trabajos en el acueducto Desvío Arijón, una de las obras hídricas más emblemáticas de la provincia, quedaron paralizados por falta de pagos en las certificaciones correspondientes, aseguran las empresas contratistas y los empleados, y 160 trabajadores están en la cuerda floja.

La situación generada dentro del emprendimiento, que provocó la suspensión del personal, desembocó en una fuerte movida en la Plaza de Mayo de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, reclamando que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria para retrotraer la situación que tiene en vilo al personal, tal el reclamo de los trabajadores y el gremio.

Si bien los 160 empleados fueron suspendidos por 20 días, algo contemplado en el convenio colectivo, la preocupación se centra en la posibilidad de que finalmente se produzcan los despidos. La continuidad laboral de los trabajadores está sujeta a un acuerdo con los pagos a las empresas contratistas que están llevando adelante los trabajos.

La manifestación en Santa Fe fue impulsada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que se movilizó a la Gobernación en reclamo por la continuidad de los puestos laborales.

Las empresas Tecsa S.A., Panedile S.A. y Eleprint S.A. son las encargadas de la obra, y reclaman al Gobierno de la provincia el pago de los certificados de obra adeudados desde julio. Aseguran que el monto en cuestión asciende a los 400 millones de pesos. Al no efectivizarse el pago, las contratistas hicieron saber a sus trabajadores la decisión de hacer efectivas las suspensiones, y no se descartan despedirlos en un futuro inmediato.

Juan Pablo Lucca, delegado de Uocra en la obra, manifestó a medios capitalinos que "el Gobierno provincial prometió a las empresas los pagos de las certificaciones pero no los ha realizado. Hoy (por ayer), nos comunicaron las suspensiones por 20 días, ya que las firmas no obtuvieron respuestas por parte del Estado".

El dirigente reconoció que venían escuchando "rumores de las suspensiones. Venimos desde mitad de año en diálogo con las empresas porque la provincia no les paga las certificaciones, pero este martes nos confirmaron que hay compañeros suspendidos, porque, dicen, no tienen los pagos. Son suspensiones por 20 días, hasta el 19 de diciembre, eso está en nuestro convenio colectivo, pero ya las empresas dijeron que si no tenían los desembolsos quedaremos desvinculados", manifestó.

Por su parte, el secretario adjunto de la Uocra Santa Fe, Gastón Pizzini, reveló que estos conflictos en distintos puntos del territorio provincial "son recurrentes desde el año pasado, pero ya estamos hablando de 160 compañeros en una obra en particular. Aquí tiene que haber una decisión política. Si el gobierno dijo que el dinero tenía que llegar, no tenemos que ser los trabajadores los que paguemos los platos rotos. Estamos hablando de 160 familias, y así sean suspensiones estamos hablando de una medida que destroza las economías familiares".

Pizzini dijo que hasta el momento no hubo respuesta al pedido de conciliación obligatoria.

Según se supo, los empleados en la obra del acueducto ya habían comenzado a percibir sus salarios con atraso desde principio de año, y luego de junio, denuncian, los sueldos no fueron depositados.

Los manifestantes se apostaron en la Plaza de Mayo portando las tradicionales banderas verdes del gremio y exigiendo la intervención de la cartera laboral en este conflicto.

La obra

El Acueducto desvío Arijón fue proyectado en el año 2011, siendo diseñado para un horizonte de previsiones a 30 años.

La población total a la que abastecería, en el año 2041, alcanzaría los 540 mil habitantes, correspondientes a más de 91 localidades y parajes pertenecientes a los departamentos Castellanos, San Cristóbal, Las Colonias, San Jerónimo y La Capital, con Rafaela, Santo Tomé, Sunchales y Esperanza como las localidades más relevantes.

La capacidad de producción de agua potable proyectada es de 8.167.150 litros por hora, es decir, 2.268 litros/segundo.

La primera etapa de la obra quedó inaugurada el 5 de febrero de 2018, con la habilitación del centro de distribución Tanque Norte de Santo Tomé, que en esa instancia garantizó la provisión de agua potable a esa localidad y en el que se invirtieron más de 850 millones de pesos.

En esa ocasión, el gobernador Miguel Lifschitz señaló que "el tanque norte es el primer centro de distribución que alimenta a unas 12 mil conexiones", y anunció que posteriormente se habilitarían otros dos: el tanque sur y el de Adelina Oeste, que "en su funcionamiento beneficiarán a 50 mil personas".

La obra busca llevar agua desde el río Coronda hasta Santo Tomé, incorporando a las localidades de Sauce Viejo y Desvío Arijón. Los trabajos, que se llevan adelante desde 2011 con una inversión superior a los 850 millones de pesos persiguen el objetivo de conectar las tres ciudades y está previsto llegar hasta Rafaela y ampliar la cobertura a otras ocho localidades.

En agosto del mismo año, los ministros provinciales de Infraestructura y Transporte, José Garibay, y Economía, Gonzalo Saglione, firmaron los contratos para ejecutar la segunda etapa. En la ocasión, Garibay afirmó que se dio "el paso inicial para que la obra se empiece a ejecutar finalmente, desde la planta potabilizadora hasta los caños, cisternas y estaciones elevadoras". Estaba previsto que la obra se ejecutara en 11 frentes de trabajo en simultáneo, para concluirla en el menor tiempo posible, publicó entonces LaCapital.