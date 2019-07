El avance de las obras en Avenida Freyre está "casi en un 80%"

La puesta en valor de Avenida Freyre, que modernizará las 19 cuadras de ese corredor desde Bulevar Pellegrini hacia el sur, avanza a buen ritmo. El intendente José Corral recorrió la zona donde se desarrollan las tareas frente al Club Unión, sector donde se reemplazará la rotonda por un sistema de semaforización que implicará una solución vial necesaria para mejorar la transitabilidad de la zona.

Puntualmente en ese sector se llevan adelante trabajos de infraestructura hídrica, además del rediseño ya mencionado que servirá para superar el inconveniente que había en cuanto a la transitabilidad. Por otra parte, se está trabajando en el retardador pluvial de calle Catamarca, y en la finalización de la intervención en las cuadras comprendidas entre calle Crespo y Bulevar. En dos etapas, ya fue habilitada parte de la obra sobre la avenida entre General López y Tucumán.

El monto de la obra superará los 147 millones de pesos. El proyecto de renovación integral retoma la idea de la avenida como un bulevar y espacio de paseo, que fue el origen de este corredor, priorizando el uso de las áreas peatonales para la circulación, la recreación y el esparcimiento. Uno de los objetivos es evitar los anegamientos por lluvias que históricamente se han padecido en determinados sectores de Freyre.

“Vinimos a ver el avance la obra que ya está casi en un 80% porque es una renovación completa de avenida Freyre que hace 60 años no tenía mejoras. Pero en particular hay dos lugares críticos desde el punto de vista del tránsito e hídrico. Uno es esta esquina, en bulevar y Freyre, y el otro es Catamarca y la avenida. En los dos casos hay obras muy importantes, que no se verán, pero permitirán poner la calzada a nivel para que no se junte el agua como ocurría recurrentemente. Así se solucionará algo que parecía que nunca se iba a resolver”, dijo José Corral al dar detalles de la intervención.

El intendente también destacó la importancia que tendrá en cuanto a la mejora desde lo vial. “Hará más fluido el tránsito sobre todo en la esquina del bulevar y la avenida, que justamente por la cantidad de vehículos se había transformado en un problema serio. Además la escuela necesita estacionamiento, y que se posibilite el ascenso y descenso de los niños del IPEI y del Club. Eso será más fluido y más ordenado”, agregó.

También describió que “se mejorará el espacio verde, y estará la posibilidad de la bicisenda durante todo el recorrido separado del área peatonal que también se jerarquizará. Hay mucha accesibilidad y no hay casi desniveles, lo que permitirá que personas con dificultades en la movilidad puedan manejarse con autonomía”.

Cuenta regresiva

José Corral se refirió a dos temas que son necesarios reforzar mientras se termina la obra: la iluminación y la señalización. “Estamos justamente en esta esquina porque hubo quejas y con justa razón en cuanto a la iluminación. Cuando se está haciendo la obra es necesario cortar la luz, pero se la mantendrá durante la noche por una cuestión de seguridad, además de la señalización”, aseguró más adelante el intendente.

Aprovechó para adelantar que “en las próximas semanas la obra estará terminada” y dijo: “Esperamos a mediados de septiembre o en los primeros días de octubre estar inaugurándola. Será un momento muy especial para la ciudad porque hace 60 años que no se intervenía esta avenida. Desde la época del intendente Ramón Lofeudo que no había una obra de estas características en la zona”.

Para finalizar, José Corral manifestó: “La revitalización es para toda la avenida y es una invitación a los vecinos, a los frentistas, a los privados a que mejoren sus viviendas y hagan inversiones porque la obra genera puestos de trabajo y aquí tenemos todos los servicios. Por eso ahora mucha más gente puede vivir en este lugar y disfrutar de las obras. En pocas semanas tendremos acá la avenida más moderna y linda de la ciudad”.

Intervención cloacal

En el marco de esta obra y aprovechando la intervención en la esquina del bulevar y la avenida, Aguas Santafesinas SA concreta un empalme cloacal. En esta zona hay una cañería de 300 milímetros que va hasta Francia y bulevar. Se aprovechó la obra que hace el municipio y se derivó a un conducto de 1.300 ml que pasa por la avenida y se une a otro de 1.700 ml que nace en Unión hacia el este.

Según le explicaron desde Assa al intendente, se desvió la cañería unos 15 metros. Se hizo la unión y se clausuraron los 400 metros que traían problemas porque era un conducto chico para una zona amplia. La mejora beneficiará al sector de bulevar Pellegrini, avenida Freyre, Avenida Pte. Perón y Catamarca. Son unas 40 manzanas, una parte de barrio Roma, e incluye al hospital Iturraspe.