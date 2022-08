El boom por las figuritas del Mundial: faltante, protestas y una gran demanda

figuritas mundial panini.jpg 2.jpg

El hombre sostuvo que toda la vida se vendieron muchas figuritas a través de los kioscos y hoy en día están entregando muy pocas figuritas y álbumes. "Lo poco que nos llega primero tratamos de priorizar los clientes que siempre nos vienen comprando", indicó el entrevistado y aclaró que no pueden abastecer ni los clientes viejos ni menos a los nuevos que se quieren sumar a esta movida.

"Siempre en los mundiales la demanda supera a la oferta, históricamente pasó así. Pero este año la demanda se multiplicó por 10 por el éxito de la selección, vaya uno a saber", expresó. Y añadió: "Creo que Panini armó otras cadenas comerciales y a la de los kiosqueros no le está mandando la cantidad suficiente, obviamente hay una faltante importante en la ciudad".

Desde la semana pasada que no tienen nada de stock. La gran demanda superó todas las expectativas de la distribuidora de la ciudad y reveló que este martes les estaría llegando una nueva tanda de álbumes y figuritas. Además, contó que hoy habrá una concentración de la Cámara de Kiosqueros en Buenos Aires con el objetivo de que no salgan los camiones para distribuir los productos coleccionables.

Panini los suministra con un paquete de 25 álbumes y no les alcanza. Ante esta situación, tomaron la medida de solo entregar un álbum por persona, y cinco o diez figuritas por persona con el fin de atender a la mayor cantidad posible, pero aún así en el día se les termina.

Actualmente el álbum del mundial cuesta $750 y el paquete de figuritas $150. Jorge comunicó también que hay algunos vendedores que se aprovecharon de la faltante, por lo que puede haber "cualquier precio en la calle".

Ana Laura, kiosquera de Santa Fe, también acusó a Panini de cambiar el recorrido de la distribución y apuntar a las grandes empresas. "Yo deduzco que fue por la situación económica del país, se han sacado de encima las figuritas y han vendido todas las partidas. No es lo mismo el canal de distribución que va de mayoristas, hasta al kiosco para llegar al consumidor final que directamente enviarlo a un solo punto de venta y de ahí que se distribuya solo por parte del centro que le corresponde", explicó.

La comerciante apuntó contra la distribuidora ya mencionada: "Decidió no entregar a los kioscos y venderlas él solo, o sea que estamos defraudados por la decisión de ese distribuidor". Además, afirmó que Panini tampoco le entregó stock a los kioscos.

"La resolución que se va a tomar por medio de la Cámara de Kiosqueros es no comercializar mas figuritas si no se llega a un acuerdo para que nos entreguen específicamente estas del mundial, porque hay 35 álbumes de figuritas dando vuelta de Panini y se venden en los kioscos. Entonces lo que van a hacer los kioscos es que durante los cuatro años restantes no van a trabajar las otras figuritas y que usen el mismo canal de distribución", cerró Ana Laura.

Ya hay encuentros para intercambiar figuritas en Santa Fe

Santino tiene 16 años y es quien organiza juntadas en el Molino todos los fines de semana para intercambiar figuritas. "La hicimos conocida mediante Twitter, por páginas de Twitter de fútbol de Colón, Unión o famosas y ellos nos hicieron la gauchada de publicarlo y ayudarnos para que el grupo vaya creciendo", sostuvo.