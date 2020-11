El caso Barisone y un proyecto de ley de respeto a la intimidad

Por otro lado expresó que, además de sancionar, buscan generar conciencia “porque detrás de una imagen, un meme o un video hay una familia sufriendo”.

Embed SÉ AMABLE. SI HACE DAÑO, NO COMPARTAS



Presentamos una ley con la que buscamos cuidar el derecho a la intimidad de las personas y respetar el dolor de víctimas y familiares, ante la difusión de fotografías o cualquier contenido que ocasione daño emocional. — Joaquín Blanco (@jqnblanco) November 18, 2020

El legislador agradeció la presencia y acompañamiento de la familia Barisone cuyo caso "conmocionó a la ciudad de Santa Fe, a la provincia y al país" debido a la divulgación de las imágenes del accidente y muerte de Diego, un querido jugador de Unión, en 2015. Afirmó que "a partir de ese hecho han vivido una verdadera pesadilla" por la viralización de imágenes que "no tienen nada que ver un hecho periodístico" y faltan el respeto a la memoria de Diego.

"Agradezco a Joaquín por haberse ocupado de este tema que no solo vivimos nosotros, sino lo vive un montón de gente. No solamente en accidentes de tránsito, le puede pasar a una mujer en situaciones de acoso por ejemplo, y enseguida se publica y se retransmite", dijo Gerardo Barisone, el padre de Diego y agregó: "Hay veces que en algún noticiero aparece el auto destruido y es un recuerdo que después de tanto tiempo no puedo ni mirar".