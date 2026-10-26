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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 26 de octubre

26 de octubre 2026 · 07:21hs
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Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

El horóscopo para este lunes 26 de octubre de 2026:

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Después del parate del domingo, hoy el impulso vuelve pero mejor canalizado hacia planificar la semana. En el trabajo conviene armar una lista de prioridades antes de lanzarte a todo a la vez. En el amor, la energía directa suma si va acompañada de paciencia con el otro. Cuidado con gastar de más por ansiedad de arrancar fuerte. Consejo: organizá tu día en bloques concretos y vas a rendir mucho más sin desgastarte de entrada.

Claves del día:

Color: Rojo coral

Número: 14

Palabra clave: Impulso

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La calma que trajiste del domingo te sirve hoy para planificar con los pies en la tierra. En el trabajo, poné en papel las tareas pendientes y vas a sentir alivio inmediato. Los vínculos piden constancia más que grandes gestos, así que un mensaje simple alcanza para sostener el lazo. En lo económico, revisá gastos fijos antes de sumar nuevos compromisos. Consejo: avanzá de a un paso genuino, sin apurarte, y la semana va a fluir mejor.

Claves del día:

Color: Verde oliva

Número: 8

Palabra clave: Constancia

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Después del silencio reparador de ayer, la mente vuelve activa y lista para organizar ideas dispersas. En el trabajo, ordenar prioridades evita que la dispersión te juegue en contra. En los vínculos, charlas breves y sinceras acomodan lo que quedó pendiente. El dinero pide planificación antes que decisiones apuradas. Consejo: anotá tus pendientes apenas se te ocurran, así no se te escapan entre tantas ideas sueltas y arrancás la semana con cabeza clara.

Claves del día:

Color: Amarillo mostaza

Número: 23

Palabra clave: Claridad

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El refugio del domingo te dejó con la energía justa para encarar la semana con método. En el trabajo, ordenar el espacio o las tareas te da seguridad para avanzar sin agobio. En el amor, la cercanía tranquila que buscaste ayer se sostiene si cuidás los tiempos del otro. En lo económico, priorizá lo esencial antes de gastos extra. Consejo: armá una rutina simple para esta semana y vas a sentir más control sobre tus días.

Claves del día:

Color: Azul grisáceo

Número: 5

Palabra clave: Seguridad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tras la pausa de ayer, hoy el brillo vuelve pero conviene canalizarlo en planificación antes que en protagonismo. En el trabajo, organizar objetivos claros potencia tu creatividad natural. En los vínculos, escuchar antes de proponer fortalece la conexión. El dinero pide prudencia frente a gastos que buscan impresionar. Consejo: armá un plan de acción concreto para la semana y dejá que los resultados hablen antes que las palabras.

Claves del día:

Color: Dorado intenso

Número: 19

Palabra clave: Enfoque

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El orden que buscaste ayer se consolida hoy con una agenda clara para toda la semana. En el trabajo, es momento ideal para planificar tareas y delegar lo que no depende solo de vos. En el amor, la organización emocional ayuda a poner en palabras lo que sentís. En lo económico, un presupuesto simple evita sorpresas. Consejo: dedicá los primeros minutos del día a planificar y el resto fluye con menos esfuerzo.

Claves del día:

Color: Marrón tierra

Número: 11

Palabra clave: Método

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Después del equilibrio que lograste ayer, hoy toca traducirlo en decisiones concretas para la semana. En el trabajo, organizar prioridades con calma evita negociaciones apuradas. En los vínculos, la armonía se sostiene si sos clara sobre tus necesidades. El dinero pide equilibrio entre gastos compartidos y ahorro personal. Consejo: planificá con tiempo las decisiones importantes y vas a sentir menos presión en los próximos días.

Claves del día:

Color: Rosa antiguo

Número: 27

Palabra clave: Decisión

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La reflexión de ayer te deja con claridad para ordenar objetivos esta semana. En el trabajo, es buen momento para planificar estrategias en lugar de actuar por impulso. En el amor, la intensidad se equilibra si dejás espacio para la calma del otro. En lo económico, evaluá antes de comprometerte con gastos grandes. Consejo: usá la claridad de hoy para trazar un plan concreto y sostenelo sin desviarte en los próximos días.

Claves del día:

Color: Violeta oscuro

Número: 33

Palabra clave: Estrategia

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Después de aterrizar ayer, hoy conviene mantener los pies en el suelo para organizar la semana con realismo. En el trabajo, planificar antes de lanzarte a nuevos proyectos te da más seguridad. En los vínculos, la sinceridad simple fortalece más que las promesas grandes. El dinero pide frenar gastos de último momento. Consejo: armá una agenda flexible pero concreta y vas a avanzar sin perder tu espontaneidad natural.

Claves del día:

Color: Naranja quemado

Número: 9

Palabra clave: Realismo

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La firmeza de ayer se transforma hoy en método para encarar la semana con objetivos claros. En el trabajo, organizar prioridades te acerca a resultados concretos sin desgaste extra. En el amor, mostrar disposición a ceder suma más que insistir en tener razón. El dinero pide planificación antes que decisiones apuradas. Consejo: armá tu semana en etapas realistas y vas a sostener el ritmo sin agotarte de entrada.

Claves del día:

Color: Gris piedra

Número: 41

Palabra clave: Objetivo

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El desapego de ayer te deja liviano para planificar la semana sin cargas innecesarias. En el trabajo, ordenar ideas dispersas en un plan simple potencia tu creatividad. En los vínculos, la independencia se equilibra si sumás gestos concretos de cercanía. El dinero pide organización antes que decisiones impulsivas. Consejo: elegí hoy tres prioridades claras para la semana y dejá el resto para después, sin saturarte.

Claves del día:

Color: Celeste eléctrico

Número: 16

Palabra clave: Liviandad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La intuición de ayer te guía hoy para organizar la semana con sensibilidad y método. En el trabajo, planificar con calma evita que te disperses entre tareas. En el amor, expresar lo que sentís con palabras simples fortalece el vínculo. El dinero pide cuidado frente a gastos emocionales. Consejo: combiná intuición y organización para tomar decisiones esta semana, sin dejar de confiar en lo que sentís.

Claves del día:

Color: Turquesa suave

Número: 2

Palabra clave: Sensibilidad

Horóscopo lunes octubre
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