Santa Fe transitará una temporada de verano con precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas que podrían superar los 35°. “Vamos a tener más días consecutivos de calor”, explicó Jorge Giometi.

Verano 2025 en Santa Fe. Anticipan menos lluvias y más calor en la región por la llegada de "La Niña"

El verano que se viene en Santa Fe estará marcado por un escenario más seco y más caluroso que el promedio histórico. Así lo confirmó el especialista Jorge Giometi , del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático.

El especialista explicó en declaraciones a Radio UNO que la región ingresa en un fenómeno “La Niña” , aunque no en su versión más intensa , lo que igualmente repercutirá en el comportamiento del clima durante los próximos meses.

Según Giometi, “lo que se está viendo es un enfriamiento del Pacífico Ecuatorial”, una señal clara del inicio de La Niña. Ese fenómeno, detalló, “nos afecta con precipitaciones un poco deficitarias, un poquito por debajo de la media esperada y temperaturas un poquito más altas también”.

A esto se suma que, con menos humedad disponible, habrá menor condensación y menor nubosidad, lo que derivará en mayor insolación y, por ende, más calor acumulado.

Más calor sostenido y picos de temperatura

Si bien el comportamiento de la temporada se analiza como una tendencia general, Giometi anticipó que el promedio térmico estará entre 0,5° y 0,75° por encima de lo habitual.

“Si vemos la película completa, ese es el promedio. Pero si vemos fotograma por fotograma, vamos a tener jornadas normales y algunas muy cálidas”, advirtió.

En ese sentido, adelantó que habrá temperaturas por encima de los 34° o 35°, un umbral que podría repetirse con mayor frecuencia debido a los períodos prolongados de insolación.

“Vamos a tener temperaturas altas que van a persistir durante más días, interrumpidas por algunas tormentas y refrescos momentáneos”, explicó.

Ese ciclo, que suele ser de 7 u 8 días, podría extenderse a 10 o 11, especialmente en núcleos urbanos grandes, donde el calor se acumula con más facilidad.

Precipitaciones por debajo de lo normal

Aunque La Niña tiende a reducir las lluvias, Giometi aclaró que la región todavía recibe influencia del Atlántico, y en particular del anticiclón de Santa Elena, una zona de altas presiones que aporta humedad y explica algunas de las lluvias abundantes registradas en los últimos meses.

“Eso nos favorece, pero muchas veces no alcanza para llegar a zonas más interiores. Termina afectando Uruguay, el sur de Brasil, Entre Ríos y Corrientes, y a veces no llega a nuestra zona”, describió.

Pese a este escenario más seco, Giometi señaló que el perfil de las napas se encuentra recuperado, lo que fue decisivo para las cosechas récord logradas en la región.

Sin cambios abruptos

El especialista remarcó que el ingreso a La Niña no se da de manera abrupta. “No es que ocurre de un día para el otro. Vamos a ir viendo que se espacian los días de lluvia y que el calor persiste por más tiempo”, indicó.

Aunque el verano meteorológico ya comenzó, el patrón de calor más continuo se hará más notorio a partir de enero, con períodos largos de estabilidad y tormentas puntuales que generarán alivios breves.

Para afrontar un verano que se perfila más exigente, Giometi insistió en la necesidad de reforzar los cuidados básicos frente al calor extremo. Recomendó hidratarse de manera constante —incluso antes de sentir sed—, evitar actividades físicas durante las horas de mayor insolación y poner especial atención en personas mayores, niños y mascotas, que son los grupos más vulnerables a la deshidratación. Ante cualquier síntoma, señaló que es fundamental acudir al médico y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. “Hidratarnos, hidratarnos y volver a hidratarnos”, resumió el especialista.