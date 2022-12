El desgarrador testimonio de Melisa Noguera, a cinco años del quíntuple femicidio de Barrio Alfonso

Fue un hecho que conmocionó a toda la sociedad, especialmente a la familia que debió afrontar la pérdida de cinco de sus integrantes, y aprender a vivir con el dolor y el miedo.

"Siempre digo que 29 de diciembre es todos los días, porque lo recordamos a diario, pero hoy me levanté con una sensación de tristeza y angustia. Porque hoy más se recuerda" dijo Melisa Noguera, hermana de Mariela.

"Yo estaba en mi casa, vivía a una cuadra, y me llama mi sobrino para ver si podía acercarme hasta la casa de mi mamá, que 'había pasado algo'. Yo estaba en la casa de una amiga, y ni bien doblando la cuadra veo muchísima policía y muchísima gente, algo nunca visto. Me acuerdo de ver a mi sobrino llorando diciendo 'Ese hijo de puta la mató a mi mamá'" recordó, entrevistada por LT10.

Vivir con miedo

Acerca de aquel trágico mediodía, Melisa narró que vio a su hermano Alberto "agarrándose la cabeza y diciendo 'La mató a Marielita, tiene un tiro en la cabeza'".

"Yo no encontraba explicación, no lo podía entender. Se me dio por llamar a mi sobrina Aylen, para contarle lo que había pasado con su mamá, pero ella no me atendía. Al ratito me entero que a ella y a su novio Yoel también los había asesinado. Me acerco a mi otro hermano para preguntarle donde está mamá, mi hermano me asiente con la cabeza y entendí que a mi mamá también" lamentó Melisa.

La hermana contó que "quería saber si Mili y Lucas, los hijos de matrimonio, estaban con vida. No supimos nada hasta que mi sobrina Sol con su novio y su mamá fueron a buscarlos a la casa de su abuela. Los chicos salieron llorando porque la abuela les había contado lo que había ido a hacer su papá".

Solís fue contenado a prisión perpetua en junio de 2019, pero Mariela señaló que "hay rumores de que intentó escaparse" y que "ahí adentro tiene amenazada a mucha gente".

"Él está bien, hace su vida, tiene todo un pabellón con miedo. Lo que siempre dijo es que si un día sale termina de hacer lo que no terminó. Vivimos con miedo, le tengo miedo al 29 de diciembre. Sé que es algo que tengo que manejar y superar, pero tengo miedo que se vuelva a repetir".

Los recuerdos

Acerca de seguir viviendo en la casa de la familia, Melisa manifestó: "Acá yo encuentro mi paz. Era el encuentro de toda la familia, todos los días con mis hermanas, mi mamá, mis hermanos. Los fines de semana, las navidades, Año Nuevo. Acá es mi lugar".

"Mariela los últimos meses ya no daba más, sufría, estaba muy triste. El 3 de diciembre decidió hacerle una denuncia para que se fuera de la casa porque tuvo un golpe de él ese día. Mi sobrina Aylen llamó a la policía, y es ahí cuando el se va. Pero todos los días la amenzaba por teléfono, se acercó el 23 de diciembre, la golpeó" rememoró acerca de los días anteriores al horror.

"De ella recuerdo que era hermosa por dentro y por fuera, era un ser que ayudaba con lo que pudiera a todo el mundo, tanto ella como mi hermana Sonia, como Aylen que estaba en la Facultad, su novio Yoel estaba recién recibido de visitador médico, mi mamá daba la vida por sus hijos" evocó recordando a las víctimas.