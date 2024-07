El Gobierno aguarda el informe final de la comisión para "encarar" rápidamente la reforma jubilatoria en Santa Fe

El proyecto buscará equilibrar los recursos del sistema previsional provincial y asegurar la sostenibilidad del mismo a largo plazo. "Vamos a cumplir con la necesidad que se requiere, buscando reformas que le den sustentabilidad a la Caja", añadió.

Reforma previsional en Santa Fe: cuáles son los aspectos que podrían modificarse, según los expertos

La comisión deberá elaborar y redactar un informe sobre la sustentabilidad del régimen previsional. El documento deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Provincial en un plazo de hasta 45 días contados a partir de la fecha de su publicación.

Sobre este punto, hay discrepancias con relación a la cantidad de días que lleva trabajando la comisión. La ley que la creó fue aprobada el 13 de junio y tuvo su primera reunión seis días después, el 19 de junio.

La intención del ejecutivo es que los legisladores provinciales tengan el proyecto en sus manos en agosto para abrir el debate de inmediato. Es importante destacar que el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Reforma previsional en Santa Fe: para el Colegio de Abogados "el aumento de la edad jubilatoria debe ser gradual"

El gobierno comenzó a escribir un borrador. Según trascendió, ya existe cierto consenso con relación a algunos de los puntos que podrían ser modificados del actual sistema previsional.

Entre ellos, se destaca un mayor aporte al sistema por parte de quienes ganan más; cabe recordar que el actual límite establecido de aporte es del 14.5% del sueldo. También eliminar las jubilaciones anticipadas mediante la compensación de exceso de servicios por faltante de edad.

Con relación a las edades, no hay definiciones claras, aunque ha trascendido que se analiza elevar la edad jubilatoria de las mujeres para igualarla con la de los hombres y llevarla a los 65 años.

Reforma previsional en Santa Fe: el gobierno asegura que lo que se busca es "salvar la Caja de Jubilaciones"

"Sin ninguna duda, siempre hemos estado a favor de tener una caja provincial y para eso hay que salvarla a la Caja. Y para salvarla, hay que hacerla sustentable y eficiente. Si no tiene sustentabilidad propia, no puede sostenerse con los recursos que aportan los santafesinos mediante impuestos. No puede el industrial, el productor, el kiosquero, el monotributista, el empleado no estatal que debe hacer su aporte para el Anses, y que tiene una jubilación muy modesta, sostener un sistema deficitario e insostenible; donde existen distintas asimetrías que el sistema no tolera", manifestó el ministro Bastía en declaraciones a la emisora LT 10.

En el año 2023, el déficit de la Caja ascendió a 130 mil millones de pesos. Esta cifra casi duplica exactamente el resultado negativo registrado en 2022, cuando el déficit había sido de 64.519 millones de pesos. En lo que va del año 2024, el déficit mensual ronda los $23.000 millones.

Radiografía del sistema previsional de la provincia: cuántos jubilados hay en Santa Fe, qué ingresos perciben y de qué sectores provienen

Sobre el funcionamiento y los resultados que está arrojando la comisión, considero: "La vemos muy positiva, porque permite un debate abierto para todos. El ejecutivo cuenta con cuatro funcionarios altamente calificados, preparados y que desempeñan roles relevantes dentro del gobierno. Una vez finalizado el trabajo de la comisión, claramente vamos a encarar la reforma".