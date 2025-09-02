Uno Santa Fe | Santa Fe | aumento

El Gobierno oficializó el acuerdo paritario con ATE y UPCN que establece un aumento del 7% escalonado

Se garantiza que el incremento no sea inferior a $40.000 netos de bolsillo desde julio, y a $70.000 desde octubre, a través de sumas fijas no remunerativas y no bonificables

2 de septiembre 2025 · 08:58hs
Casa de Gobierno de Santa Fe

gentileza

Casa de Gobierno de Santa Fe

El Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el Decreto N° 1876/2025 mediante el cual se homologa el Acta Acuerdo N° 03/2025 de la Paritaria Central, alcanzado entre el Poder Ejecutivo provincial y los sindicatos ATE y UPCN. El entendimiento establece un incremento salarial del 7% para los agentes de la administración pública en el segundo semestre del año.

Detalles del aumento salarial

El decreto fija que el aumento se aplicará de manera escalonada sobre los haberes de junio 2025:

  • 1,5% en julio

  • 1,5% en agosto

  • 1% en septiembre

  • 1% en octubre

  • 1% en noviembre

  • 1% en diciembre

Además, se garantiza que el incremento no sea inferior a $40.000 netos de bolsillo desde julio, y a $70.000 desde octubre, a través de sumas fijas no remunerativas y no bonificables.

Nuevos pisos salariales

El decreto también establece que ningún agente provincial perciba un salario de bolsillo inferior a:

  • $664.600 en julio

  • $674.421 en agosto

  • $680.969 en septiembre

  • $687.517 en octubre

  • $694.065 en noviembre

  • $700.612 en diciembre

Otros beneficios acordados

Entre los puntos destacados del acuerdo se incluyen:

  • Incremento de la asignación “Incentivo Laboral” desde el 1° de julio.

  • Mejora en los sueldos básicos de la Administración Provincial de Impuestos, Catastro, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos Provinciales y ENRESS.

  • Actualización de los montos de presentismo, falla de caja y viáticos.

  • Extensión de los aumentos a jubilados y pensionados provinciales a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El acuerdo fue firmado el 11 de agosto de 2025 y luego ratificado por ATE y UPCN los días 13 y 14 del mismo mes. La homologación del decreto permite su aplicación efectiva en los haberes de los trabajadores estatales.

• LEER MÁS: Paritarias: el gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

aumento estatales decreto
Noticias relacionadas
La comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por la tormenta de Santa Rosa.

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: "Debemos volver a empezar"

pullaro pidio al gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupcion y que no se pongan mordazas a la informacion

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Parte de los trabajos realizados para la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad de Santa Fe, obra que al día de hoy está paralizada 

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Caja jubilaciones y pensiones

La Caja de Jubilaciones será intransferible: la importancia de mantener el control provincial sobre el sistema previsional

Lo último

Huracán, embargado por 850 millones de pesos tras el fallo por el accidente en Caracas

Huracán, embargado por 850 millones de pesos tras el fallo por el accidente en Caracas

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Último Momento
Huracán, embargado por 850 millones de pesos tras el fallo por el accidente en Caracas

Huracán, embargado por 850 millones de pesos tras el fallo por el accidente en Caracas

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: Debemos volver a empezar

La localidad santafesina de María Teresa enfrenta las secuelas de 300 milímetros de lluvia en un solo fin de semana: "Debemos volver a empezar"

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional