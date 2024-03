El gobierno postergó para mañana la reunión paritaria con los docentes

Vale destacar que este viernes el ministro de Economía, Pablo Olivares, informó que "el Gobierno va a abonar el próximo 15 de marzo por planilla complementaria el 22,4% que sumado al 14% de aumento en febrero, salda el compromiso adeudado por la gestión anterior del 36,4%. De esta manera se completa un 215% de aumento durante el 2023, contrastando con la caída de los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas de 123%".

Días antes, más precisamente el lunes, en la previa de la asamblea general de Amsafé para decidir las medidas de fuerza, el gobierno convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria esa misma semana (Sadop ya había confirmado un paro de 48 horas días antes). Rodrigo Alonso, referente de los docentes públicos criticó la convocatoria del Ejecutivo provincial: “Parece más una provocación que una voluntad de diálogo; no hubo voluntad política de convocarnos”.

Tras dichas declaraciones, y luego de que Amsafé confirmó el paro docente de 48 horas, en el marco de una trunca negociación salarial, el gobierno de la provincia postergó la convocatoria a la paritaria que había realizado para el pasado jueves. Finalmente será este miércoles 13.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, descartó que “por el momento se descuenten los días de paro”. “Hoy tenemos como prioridad número uno construir un acuerdo. No queremos poner piedras en el camino que nos impidan llegar a ese acuerdo. La posibilidad del descuento es real y reglamentaria, por supuesto que va a ser considerada. Hoy priorizamos acordar, por lo tanto, no estamos trabajando en esa hipótesis, pero no la descartamos”, respondió el funcionario.

