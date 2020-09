El gobierno provincial sostiene que los jardines maternales no pueden volver a abrir

Los jardines maternales nuevamente pidieron su reapertura tanto al gobernador Omar Perotti como al intendente Emilio Jatón a través de un decálogo donde detalla por qué son necesarios, además de mostrar que la situación de llevar cinco meses cerrados ya se está volviendo insostenible. Muchos analizan cerrar sus puertas y ya sienten un "ensañamiento o arrogancia hacia los jardines maternales por parte de las autoridades provinciales y municipales".

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, dio declaraciones al respecto. Dijo que "la actual situación epidemiológica, el incremento de casos, acortamiento del tiempo de duplicación, aceleración de la curva de contagios y las características de la actividad y de la población alcanzada no permite por ahora habilitar su funcionamiento, en referencia a los jardines maternales". Si bien existe un protocolo aprobado para la vuelta de su funcionamiento, por el momento no se podrá llevar a cabo.

"Con el 90 por ciento de las actividades habilitadas en la ciudad y con la necesidad de los padres por el cuidado de sus hijos, es inentendible que los jardines maternales sigan cerrados. Queremos respuestas porque los chicos están deambulando por distintos lugares sin habilitación, en casas particulares sin protocolos y sin gente especializada", dijo Marcela Zeballos, referente de los jardines en el programa #UNOEnLaRadio que se emite por FM Sol 91.5.

Las 10 razones para la reapertura

Bajo el lema #Losjardinessonmasseguros, desde la Agrupación de Jardines Maternales de Santa Fe, esgrimieron los fundamentos en un comunicado por los cuales deberían abrir sus puertas en la ciudad:

-Porque muchos niños están siendo dejados en lugares extraños, no habilitados, no registrados y no controlados. Debemos cuidar realmente a los niños y el personal a cargo de los mismos, por tanto están fuera de la regulación, no sabemos qué capacitación tienen, ni están registrados en el municipio.

-Porque muchos padres que trabajan no tienen adonde dejar a sus hijos y deben llevarlos a lugares que no están preparados para hacerlo.

-Porque los jardines están preparados e inspeccionados. Sus salas a cargo de docentes y tienen mayores posibilidades de tener cuidados reales, con protocolos apropiados.

-Porque las docentes de los Jardines son profesionales capacitadas, con experiencia y debidamente registradas en la Secretaría de Educación del municipio de Santa Fe.

-Porque los Jardines tienen justificadamente derecho a trabajar en tanto y en cuanto a sus funciones las están llevando adelante personas o espacios no habilitados.

-Porque si no abren no estarán cuidando los niños. Estarán retrocediendo en materia de salud, formación y educación. A la vez se está cuestionado la necesaria autoridad que debe ejercer el Estado y mucho más en medio de una pandemia.

-Porque hace más de 20 años Santa Fe marcó un camino de excelencia en la Educación Inicial de la ciudad y ese es un patrimonio que no podemos regalar.

-Porque los padres que aún siguen pagando las cuotas merecen una respuesta que les brinde seguridad y certeza para su organización y tranquilidad familiar.

-Porque en definitiva, el servicio educativo necesita de estas Instituciones que se han creado para brindar la educación prevista en la ley nacional de educación y el Estado no brinda.

-Porque el DNU nacional no prohíbe que abran. Ponemos como ejemplo, durante estos meses y con distintas modalidades, han abierto los municipios: de la Provincia de San Juan en su totalidad, Bella Vista, Goya, Monte Caseros, San Roque de Corrientes, Posadas y Puerto Rico de Misiones, Trelew de Chubut, Gral. Pico de la Pampa, Viale, María Grande, Seguí, y Crespo de Entre Ríos, y Carlos Paz de Córdoba entre otros, así como está anunciado en Catamarca.

Un proyecto en la Legislatura

El diputado provincial Joaquín Blanco, y el exedil de la ciudad Santa Fe y autor de la ordenanza que creó el Sistema Municipal de Educación Inicial en 2012, Leonardo Simoniello, proponen que en la Legislatura se apruebe proyecto de ley que propone que la Provincia destine 180 millones de pesos para los Jardines de Infantes y generar, a modo de retribución, un sistema de becas y medias becas para que los niños puedan asistir a estos lugares en próximos ciclos lectivos.

Michlig también se refirió a esto y dijo que "el gobierno asiste a los mismos a través de aportes económicos de emergencia. Se han transferido a 457 establecimientos dos cuotas por un total de $14.590.000 cada una. Mañana comienza el pago de la tercera cuota por $25.360.000, haciendo un total de aportes de $54.440.000"