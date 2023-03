El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, resaltó que "el personal militar va desarmado a Rosario"

Consultado sobre la necesidad de cuidar la seguridad de vecinos y vecinas en el marco del recrudecimiento de la violencia en la ciudad, el ministro advirtió: “El personal va a estar desarmado, tendrán un pico o una pala para excavar”.

“Surge esta idea a partir de que el Municipio de Rosario tiene una cantidad de obras en ejecución y otras a las que se les ha caído la licitación o de las que hay que llamar a licitación. Hay posibilidad de hacerlo con un convenio entre Nación y Municipio, se le da celeridad”, profundizó y destacó: “No es que el Ejército asume la totalidad de las obras, sino en aquellas que se necesita, el Municipio irá indicando”.

Rossi confió que “la consecuencia de mayor urbanización, de acelerarla en barrios populares siempre genera mejores condiciones de seguridad, como lo que sucede con la colocación de luminarias”.

Luego, cuando se le consultó sobre si desde el Estado nacional no habían subestimado el alcance de la problemática narco en la ciudad, contestó: “Es una pregunta difícil, en cuanto que uno siempre hace todo, siempre se necesita más. Para reforzar lo que se reforzó hoy hubo que tomar, traer a la ciudad personal con otros destinos, no es persona que estaba esperando para que lo convoquen. Se sacan 3 de un lado, 10 el otro. Cuando asumí como Jefe de Gabinete de Ministros me reuní con el ministro (de Seguridad, Aníbal Fernández) y lo efectivizamos de esta manera”.

Por otra parte, descartó que exista “desconfianza” de parte del gobernador Omar Perotti. Asumió que puede haber diferencias, pero subrayó: “Trabajamos coordinados, intentamos comprender la problemática, trabajamos con la mejor buena fe y descontamos la buena fe del gobernador y el intendente”.

“Hay un sentido patriótico de poner la gestión, la problemática, por sobre todas las cosas”, concluyó.

