El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir en Santa Fe

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe cerró diciembre de 2025 en $857.805 el metro cuadrado, según el Ipec. En diciembre de 2024 costaba $723.901.

El costo de construir una vivienda en Santa Fe volvió a subir y cerró 2025 con un fuerte incremento interanual. De acuerdo al informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), el metro cuadrado de construcción en el Gran Santa Fe alcanzó en diciembre los $857.805 , con una suba acumulada de $133.903 respecto de diciembre de 2024, cuando se ubicaba en $723.901.

Con estos valores, construir una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados —la referencia técnica que utiliza el organismo— demanda una inversión cercana a casi $60 millones , sin contemplar el costo del terreno, que queda por fuera del cálculo oficial.

LEER MÁS: Costo de la construcción en Santa Fe: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados

Cómo evolucionó el costo durante 2025

El informe detalla que el valor del metro cuadrado mostró una tendencia sostenida al alza durante todo el año. En enero de 2025 el costo era de $726.802 y mes a mes fue escalando hasta cerrar diciembre en $857.805, con subas más marcadas en el segundo semestre

Solo en diciembre, el nivel general del costo de la construcción en el Gran Santa Fe registró un aumento mensual del 1,3 %, impulsado principalmente por el encarecimiento de los materiales (+1,5 %), la mano de obra (+1,3 %) y, en menor medida, los gastos generales (+0,6 %)

En términos interanuales, el incremento acumulado del costo de la construcción en la región fue del 18,5 %, mientras que los materiales encabezaron las subas con un aumento del 20,9 % respecto de diciembre del año anterior

Cuánto cuesta hoy construir una casa de 70 m²

El IPEC calcula el costo del metro cuadrado en base a una vivienda unifamiliar estándar de 69,5 m², compuesta por 65,64 m² cubiertos y 3,86 m² semicubiertos. Con el valor vigente en diciembre de 2025, el costo estimado es el siguiente:

Metro cuadrado : $857.805

Vivienda tipo (69,5 m²): aproximadamente $59.600.000

El cálculo incluye materiales, mano de obra, gastos generales e IVA, ya que se trata de una obra realizada por un particular como consumidor final. No se incluye el precio del terreno ni eventuales costos financieros

Materiales y mano de obra, los principales motores

Entre los insumos que más incidieron en la suba mensual de diciembre se encuentran el cemento, los ladrillos cerámicos, la arena y algunos productos vinculados a instalaciones sanitarias y eléctricas, según el relevamiento de precios medios realizado en comercios del Gran Santa Fe

La mano de obra, en tanto, mostró una suba interanual del 16 %, en línea con las actualizaciones salariales del sector, que el IPEC releva a partir de datos de la UOCRA y otras entidades vinculadas a la actividad de la construcción

Un indicador clave para el sector

El Costo de la Construcción es un indicador de corto plazo que permite estimar el valor promedio mensual de edificar una vivienda tipo en los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario. El informe se publica de manera periódica y se ha convertido en una referencia central para desarrolladores, particulares y profesionales del sector.