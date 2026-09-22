"El Papa está en otra sintonía": la Iglesia de Santa Fe pidió mirar más allá de la coyuntura política

El obispo auxiliar Matías Vecino habló de la llegada de León XIV y destacó que espera una visita centrada en la paz, la esperanza y la misión de la Iglesia

La confirmación del cronograma del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina renovó las expectativas dentro de la Iglesia santafesina. Aunque Santa Fe no forma parte del recorrido oficial , numerosos fieles, parroquias y grupos se preparan para viajar a los lugares donde estará el Santo Padre, especialmente a Córdoba y Luján .

En diálogo con la prensa, monseñor Matías Vecino, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz , señaló que la comunidad ya venía preparándose para la visita a través de la oración y que ahora, con el cronograma definido, se intensificó la expectativa.

"Ya nos veníamos preparando con la oración, con el corazón, así que ahora ya tenemos definidas las actividades y lo esperamos con mucha alegría", expresó.

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La expectativa por el encuentro de León XIV con el clero argentino

Uno de los momentos centrales del viaje será el encuentro del papa León XIV con el clero argentino, una instancia que genera particular expectativa entre los sacerdotes y obispos. Vecino sostuvo que este tipo de encuentros representan una oportunidad de crecimiento y renovación espiritual para los sacerdotes. "La verdad que como sacerdotes, en mi caso como obispo, creo que va a ser como un alimento para el espíritu", afirmó.

El obispo auxiliar de Santa Fe también destacó la trayectoria religiosa de León XIV, quien pertenece a la Orden de San Agustín, y su experiencia como sacerdote y misionero.

"Fue misionero, fue religioso agustino, es todavía religioso agustino, así que toda esa riqueza espiritual, la verdad que también para nosotros es muy lindo que él la comparta", señaló.

Entre los principales temas que Vecino espera que surjan durante el encuentro aparece la necesidad de recuperar un renovado impulso misionero y fortalecer la esperanza. "Yo espero que tengamos un renovado impulso misionero y que se renueve la esperanza", sostuvo.

Córdoba y Luján, los destinos elegidos por los fieles santafesinos

La confirmación del cronograma también movilizó a numerosos fieles de Santa Fe. Si bien desde las parroquias todavía no cuentan con una cifra precisa de personas que viajarán, Vecino aseguró que existe una importante organización para acompañar al Papa. "Algunos se organizaron para Córdoba, otros para Luján", explicó.

En muchos casos, la organización surgió de los propios fieles, que alquilaron colectivos y comenzaron a reunir personas para viajar. El obispo reconoció que todavía resulta difícil establecer cuántos grupos y vehículos partirán desde Santa Fe.

"De las parroquias, la verdad que ni creo que nadie sabe bien cuántos colectivos, cuántas personas, de dónde salen, pero están publicitando por todos lados en las redes sociales", señaló.

Para Vecino, la convocatoria podría ser especialmente importante debido a que, a diferencia de anteriores visitas papales, el actual recorrido concentra las actividades en pocos puntos del país.

"Creemos que realmente va a ser masivo, porque a diferencia de la venida de Juan Pablo II, que hubo muchos lugares, nosotros ahora tenemos poquitos lugares, entonces la gente se va a concentrar más ahí", explicó.

"Hay que bajar las especulaciones de corte político"

Consultado sobre las expectativas frente a la llegada de León XIV, el obispo auxiliar de Santa Fe buscó poner el foco en el aspecto espiritual de la visita y pidió dejar en segundo plano las interpretaciones coyunturales. "Me parece que hay que bajar esto de las especulaciones más de corte político, de corte coyuntural. El Papa está en otra sintonía, más allá de que conozca nuestra realidad", sostuvo.

Vecino consideró que el viaje puede estar marcado por el cariño, la paz y la alegría del encuentro con los fieles. "Yo creo que va a ser un viaje de mucho cariño, de mucha paz", expresó, y agregó que escuchar y ver al Papa puede convertirse en una experiencia capaz de "llenar el corazón de alegría".

La esperanza, uno de los ejes que espera la Iglesia argentina

Para el obispo auxiliar, uno de los principales aportes que podría dejar la visita de León XIV es una renovación de la esperanza, un concepto que, según destacó, aparece con frecuencia en el mensaje del Papa.

Vecino vinculó esa necesidad con distintas problemáticas que atraviesa actualmente la humanidad, entre ellas el cambio climático, los problemas ambientales y el impacto de la inteligencia artificial. "Todo esto genera nubarrones en el futuro de la humanidad y tener por lo menos un rayo de luz de la esperanza la necesitamos todos", afirmó.

También señaló que el Papa viene hablando de manera recurrente sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial, aunque consideró que la esperanza podría convertirse en uno de los ejes centrales de su mensaje durante la visita.

La oración como preparación para recibir al Papa

Desde la Iglesia argentina se elaboraron distintos materiales para acompañar la preparación de las comunidades. Sin embargo, Vecino destacó especialmente una herramienta sencilla: la oración.

"Lo básico, hay una oración que es muy cortita", explicó, y sostuvo que puede incorporarse en las misas, los rosarios y también en la oración personal. Según el obispo, esa práctica permite preparar el corazón para el encuentro con el Santo Padre y alimentar "el deseo, las ganas de encontrarse, de verlo, de escucharlo".

Además, la Conferencia Episcopal Argentina preparó materiales catequéticos destinados a diferentes grupos, entre ellos niños, jóvenes, matrimonios y personas consagradas.

Otro de los aspectos destacados por Vecino fue la decisión de León XIV de incluir en su recorrido lugares vinculados con personas en situaciones de vulnerabilidad, entre ellos un Cotolengo y un establecimiento penitenciario.

Para el obispo auxiliar, esa elección expresa una dimensión central de la tarea de la Iglesia: permanecer cerca de quienes suelen quedar al margen "La Iglesia en el fondo siempre está con los últimos", sostuvo.

En ese sentido, mencionó a presos, enfermos, pobres, niños y ancianos, y señaló que la Iglesia intenta acompañarlos "con sus fallas también", pero manteniendo esa presencia cercana.

Los jóvenes santafesinos también se movilizan

La visita de León XIV genera además un fuerte entusiasmo entre los jóvenes de la Iglesia santafesina. Durante la entrevista, representantes de la comunidad juvenil destacaron la actividad que se viene desarrollando en distintas parroquias y grupos.

"El entusiasmo también en los jóvenes se ve muchísimo. Estamos muy entusiasmados, muy contentos", expresaron. Si bien todavía no existe un número oficial de jóvenes santafesinos que viajarán, se observa una importante movilización para reunir fondos y afrontar los gastos del traslado.

La visita también genera interés más allá de quienes participan habitualmente de la vida parroquial. Según explicaron, existen personas que no forman parte de la Iglesia pero que manifestaron interés en acercarse al encuentro con León XIV.

En ese sentido, los jóvenes aparecen como protagonistas de una experiencia que, según remarcaron, puede exceder el ámbito estrictamente eclesial.

"Ser discípulos misioneros"

La participación juvenil también se vincula con uno de los desafíos que plantea la Iglesia: fortalecer el papel de los jóvenes como discípulos misioneros. "El joven, el laico, que somos la mayoría de los jóvenes somos laicos, desde ahí también tenemos un rol en distintos ámbitos que son clave", señalaron durante la entrevista.

La expectativa es que el encuentro con León XIV permita renovar ese compromiso y reforzar una presencia activa de los jóvenes en sus comunidades, universidades, trabajos y distintos espacios sociales.

"Hay mucho entusiasmo de parte de los jóvenes", remarcaron, mientras avanzan los preparativos para acompañar el Viaje Apostólico de León XIV a la Argentina.