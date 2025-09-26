El pedido de justicia del nadador santafesino Gabriel Villagoiz por el brutal asesinato de su padre: "No nos abandonen"

El crimen sucedió durante una entradera el 13 de septiembre. Reveló que su padre ya había denunciado un intento de robo similar un mes atrás

El nadador santafesino Gabriel Villagoiz pidió públicamente justicia por el asesinato de su padre , Francisco Villagoiz, ocurrido en su quinta de Sauce Viejo . La familia reclama el avance de la investigación y colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

“Estamos destrozados con todo esto que nos pasó. Uno nunca espera que le pasen este tipo de situaciones y, a través de la inseguridad, lo que pedimos toda la familia con mucha fuerza es que se haga justicia , que no nos abandonen y que se investigue hasta lo último”, manifestó Villagoiz en diálogo con el programa Cuarto Poder que se emite por LT10.

El joven recordó que su padre “iba los fines de semana a su quinta, que amaba”, ubicada en Sauce Viejo, donde fue atacado. “Tenía todas las medidas de seguridad y te entran a la casa, te matan. Nos destrozó la vida de un minuto al otro”, relató conmovido.

Colaboración ciudadana para esclarecer el crimen

La familia Villagoiz solicita a los vecinos y testigos que puedan aportar datos relevantes que ayuden a la investigación del homicidio. “Todo dato que pueda sumar a la causa para poder esclarecer el caso es importante. Nosotros no manejamos la investigación, eso lo llevan los fiscales, pero necesitamos acompañamiento para que se haga justicia por mi papá”, sostuvo el nadador.

Un antecedente clave

Gabriel reveló un dato fundamental para la causa: su padre ya había sido víctima de un intento de entradera con características similares hace apenas seis semanas. “No pudieron ingresar al interior de la casa, se activó la alarma, le habían cortado la luz. Hizo la denuncia en la Comisaría 19° por intento de homicidio, ya que fue muy violento cómo quisieron entrar”, detalló.

Según la reconstrucción del hecho fatal, los delincuentes derribaron una puerta para ingresar. Francisco intentó realizar disparos disuasivos, pero los asaltantes tomaron de rehén a su amigo. En medio de la tensión, y aparentemente al intentar darle un culatazo, uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Villagoiz.

La víctima fue trasladada al hospital Cullen, donde fue operado con éxito, pero su cuadro se complicó con una patología respiratoria que le provocó la muerte. La causa, que inicialmente fue caratulada como tentativa de homicidio, ahora es investigada como homicidio por el fiscal Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

