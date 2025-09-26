Uno Santa Fe | Santa Fe | Justicia

El pedido de justicia del nadador santafesino Gabriel Villagoiz por el brutal asesinato de su padre: "No nos abandonen"

El crimen sucedió durante una entradera el 13 de septiembre. Reveló que su padre ya había denunciado un intento de robo similar un mes atrás

26 de septiembre 2025 · 08:35hs
El nadador Gabriel Villagoiz pide colaboración para aportar datos sobre el crimen de su padre Francisco

gentileza

El nadador Gabriel Villagoiz pide colaboración para aportar datos sobre el crimen de su padre Francisco, en Sauce Viejo.

El nadador santafesino Gabriel Villagoiz pidió públicamente justicia por el asesinato de su padre, Francisco Villagoiz, ocurrido en su quinta de Sauce Viejo. La familia reclama el avance de la investigación y colaboración ciudadana para esclarecer el caso.

“Pedimos que no nos abandonen y que se investigue hasta lo último”

“Estamos destrozados con todo esto que nos pasó. Uno nunca espera que le pasen este tipo de situaciones y, a través de la inseguridad, lo que pedimos toda la familia con mucha fuerza es que se haga justicia, que no nos abandonen y que se investigue hasta lo último”, manifestó Villagoiz en diálogo con el programa Cuarto Poder que se emite por LT10.

El joven recordó que su padre “iba los fines de semana a su quinta, que amaba”, ubicada en Sauce Viejo, donde fue atacado. “Tenía todas las medidas de seguridad y te entran a la casa, te matan. Nos destrozó la vida de un minuto al otro”, relató conmovido.

Colaboración ciudadana para esclarecer el crimen

La familia Villagoiz solicita a los vecinos y testigos que puedan aportar datos relevantes que ayuden a la investigación del homicidio. “Todo dato que pueda sumar a la causa para poder esclarecer el caso es importante. Nosotros no manejamos la investigación, eso lo llevan los fiscales, pero necesitamos acompañamiento para que se haga justicia por mi papá”, sostuvo el nadador.

Un antecedente clave

Gabriel reveló un dato fundamental para la causa: su padre ya había sido víctima de un intento de entradera con características similares hace apenas seis semanas. “No pudieron ingresar al interior de la casa, se activó la alarma, le habían cortado la luz. Hizo la denuncia en la Comisaría 19° por intento de homicidio, ya que fue muy violento cómo quisieron entrar”, detalló.

Según la reconstrucción del hecho fatal, los delincuentes derribaron una puerta para ingresar. Francisco intentó realizar disparos disuasivos, pero los asaltantes tomaron de rehén a su amigo. En medio de la tensión, y aparentemente al intentar darle un culatazo, uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Villagoiz.

La víctima fue trasladada al hospital Cullen, donde fue operado con éxito, pero su cuadro se complicó con una patología respiratoria que le provocó la muerte. La causa, que inicialmente fue caratulada como tentativa de homicidio, ahora es investigada como homicidio por el fiscal Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

• LEER MÁS: Locura criminal en Sauce Viejo: balearon a un hombre en su quinta y hallaron a un joven asesinado en un zanjón

Justicia asesinato Sauce Viejo Villagoiz
Noticias relacionadas
Repararon el socavón denunciado por los vecinos en el Terraplén Garello

Terraplén Garello: luego de la denuncia de los vecinos repararon el gran socavón que generó preocupación

Compras supermercados

Para el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, "bajó la tensión en el mercado cambiario pero no en los supermercados y los hogares"

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Viernes ventoso en la ciudad de Santa Fe esperando por la lluvia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Último Momento
No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

No habrá servicio de agua potable durante gran parte del domingo en la ciudad de Santa Fe

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Ovación
Desvaux: Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la cuarta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

Policiales
Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Aprehendieron a un hombre tras efectuar disparos y provocar disturbios en barrio Alfonso

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'