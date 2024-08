En las últimas dos semanas, siete motociclistas murieron en accidentes de tránsito en Santa Fe y la región: cinco no llevaban casco

En las últimas dos semanas, de nueve accidentes de tránsito hubo ocho muertos, siete de ellos en moto y un solo usuario que se salvó. De los siete fallecidos, cinco iban sin el casco puesto y los otros dos que fallecieron tenían el casco desabrochado en un caso y un casco defectuoso en el otro.

motos policia casco.jpg Motociclista sin casco.

Falta de uso del casco

"Hay un común denominador que es la falta de uso del casco y el no conocimiento de las calzadas deformadas que no son para las motocicletas de hoy en día. Hago un llamado en el uso del casco, les pido por favor que lo hagan por la familia, por ellos mismos. Las estadísticas hablan de que el no uso del casco sufriendo un accidente equivale caer de un sexto piso", recalcó Romannello.

"Cuando hacemos las capacitaciones vemos que no hay conciencia de la vida, el usuario dice "voy hasta acá nomas". No hay cultura de respeto para la vida. Tenemos que lograr como familiares que se pongan el casco los usuarios de motos, si no se le colocan no se les tiene que dar la moto. El casco salva la vida en un 90% de los casos. Hay una negación y el no querer la vida de uno", agregó.

Consultado sobre si muestra o no conformidad con la cantidad de controles de tránsito en la zona, el referente de Factor Vial remarcó: "Nunca son suficiente. Uno puede hacer un gran esfuerzo en eso pero si nosotros nos ponemos un casco para evitar que me saquen la moto le estamos errando, yo tengo que ponerme un casco para proteger mi vida. No se le puede echar la culpa a las autoridades porque no puede haber un inspector en cada cuadra".

"El año pasado entregamos 1.500 cascos con un convenio, hemos notado que algunas de las personas a las que les dimos el casco no lo usaban. Cuando le preguntamos por qué nos dijeron que se lo ponían después", concluyó.