En medio de la crisis del transporte la nueva gestión municipal promete cambios: "Se va a controlar a las empresas"

"El control tiene que ser transversal, no solamente a los usuarios, que se cumplan las reglas, sino que también hay que controlar a las empresas de transporte, pero también a ellas hay que darle certidumbre, tienen que entender y saber con lo que realmente cuentan, con qué situación económica y cuál es la conformación de lo que determina el boleto de colectivos. En una situación inflacionaria como la que estamos viviendo y con un grado de incertidumbre en lo nacional, porque todavía no tenemos claramente las reglas de juego que va a proponer el nuevo presidente, apenas asuma entiendo que lo va expresar. Esta incertidumbre no es excusa, tenemos que ser claros, se va a controlar a las empresas de transporte y vamos a ir en búsqueda de un orden integral", manifestó.