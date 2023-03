En una plaza repleta de mujeres, el 8M llevó la voz por la igualdad de derechos y contra la violencia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Mientras las miles de mujeres llegaban por la Avenida General López a la plaza, desde el escenario comenzó a leerse el documento de la asamblea Ni Una Menos.

El documento 8M de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe (2023) dejó como consignas: "Volvemos a parar y a ganar las calles en este día de lucha"; "Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras y nosotres"; "Ningún salario por debajo de la canasta básica total"; "Reconocimiento como sujetas autónomas y trabajadoras"; entre otras.

También se recordó a Alejandra Ironici, la pionera en la lucha por los derechos trans que fue asesinada el año pasado, así como a todas las víctimas de femicidios.

"Vengo hace como cinco años, todos los años. Siempre tengo motivación para venir, no importa si hace 40º, me sensibiliza el hecho de que muera una mujer cada un día más o menos, es un montón la desigualdad de salarios. Cada año parece que hay más gente, a mi me encanta. Yo siempre vengo con mi mamá y me cruzo con amigas acá" contó una de ellas a UNO Santa Fe.



Otra manifestante contó que la marcha es "para cambiar las cosas por mis hermanas, primas y sobrinas que son chiquitas. Es una buena forma de cambiar las cosas venir a marchar y hacernos escuchar. La idea es en conjunto, apoyarnos, saber que estamos acompañadas, y terminar con toda la violencia de género".

"Por poder caminar libres en la calle, por volver a mi casa sin miedo de lo que pueda llegar a ocurrir. Por no ser discriminadas en ámbitos laborales, tampoco así en ámbitos estudiantiles ya sea en universidades o en escuelas. Por las infancias, por las generaciones que vienen, para que no tengan que sufrir todo lo que sufrimos nosotras. En muestra de agradecimiento a las generaciones anteriores que también lucharon por nosotras y hacen que podamos estar acá, y el trabajo no remunerado que hicieron todas ellas y a día de hoy todavía no se reconoce", consideró otra de las asistentes a la marcha.

