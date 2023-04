Embalsado en la Setúbal: el intendente Emilio Jatón dijo que no tiene maquinaria para intervenir

"Esto empezó en nuestra ciudad el año pasado, antes era en Rosario donde había más complicaciones. No es significativo sistemáticamente, sino que hay momentos en que se da más frecuencia", apuntaron desde Aguas Santafesinas a UNO Santa Fe. En ese mismo sentido, indicaron que no hay una zona más afectada que otra, sino que ocurre por "olas" que se dan en alguna cuadra en particular.

Cuando se sustraen estos dispositivos se genera "una pérdida en la vía pública y una serie de contratiempos no solamente por los costos del aparato para la empresa sino las gestiones asociadas a dar de baja y dar de alta. Son circunstancias que hace que tengamos que distraer recursos y personal, desatendiendo otras tareas".

Desde la entidad recalcan la importancia de realizar la denuncia de este tipo de hechos, ya que durante el 2022 llamados al 911 permitieron "detectar y desbaratar sujetos que transportaban medidores en una moto producto de sustracciones".

"Esto permite que la Justicia pueda actuar para enfrentar y evitar este tipo de daños y perjuicios a los particualres, y al patrimonio público", manifestaron.

"Los aparatos tienen distintos orígenes, muchas piezas son importadas. La empresa los adquiere de forma masiva para hacer instalaciones, reparaciones o reposiciones. El mantenimiento del equipo es a cargo de la empresa", indicó Aguas Santafesinas a UNO Santa Fe.

En total, la cantidad de medidores sobre usuarios totales de Aguas Santafesinas es de alrededor del 27%. Si se pondera solamente a los inmuebles técnicamente aptos -ya que no todos lo están-, el porcentaje aumenta y supera el 30%.