La iniciativa de María Sol Musso, Ever Díaz, Andrea Fontanini y Antonela Mina salió a partir de la consigna de una de sus materias de la carrera de Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. " Lo primero que hicimos fue un mapeo de la ciudad, donde vimos que, al norte, el barrio San José era la zona más afectada. Hicimos una campaña de denuncias transmedia, por medio de redes sociales, una web y trabajo en terreno. Fuimos a colocar carteles al barrio, realizamos talleres de reciclaje, llevamos adelante una convocatoria de limpieza", explicó.

Señaló que el barrio San José "al estar más al norte está como olvidado". "Después de mapeo, hablamos con los vecinos y nos dijeron que el camión de basura pasa dos veces por semana y obviamente eso se acumula. Encontrás de todo, desde ropa hasta partes de electrodomésticos y al acumularse tanto la gente no tiene lugar y la quema. Es terrible, una locura". Reveló que "hay un microbasural por cuadra seguro, y son aproximadamente 65 cuadras las que abarca el barrio".

En lo que respecta a su tarea de concientización, indicó: "Ya hicimos un taller de reciclaje en la vecinal del barrio y probablemente la semana que viene hagamos otro. Agarramos los objetos y lo transformamos en macetas y tachos de basura, la idea es que sean usados en ese espacio resignificado".

Las estudiantes también trataron de ponerse en contacto con la Municipalidad para ponerlos al tanto de su campaña, pero no tuvieron éxito: "No recibimos respuesta. Llamamos y enviamos mails y no nos contestaron, decidimos seguir por nuestra parte. Por suerte tenemos la ayuda de la vecinal, que cuando se lo planteamos a la presidenta le gustó el proyecto".

Este sábado a las 17 el equipo se reúne en Koch al 3361 para realizar una nueva convocatoria de limpieza en otro espacio verde que fue convertido en un microbasural. Aquellos interesados en sumarse a la campaña pueden ponerse en contacto por Instagram (@revive.santafe) y también está disponible una página web para denunciar los microbasurales en la ciudad.

