Extrañas mutilaciones en un caballo en el norte santafesino

Un productor agropecuario de la zona de Avellaneda Oeste encontró en su campo un caballo con mutilaciones, “es una cosa tan rara que no creo que pueda ser alguien de la tierra dado que los cortes en el animal son prácticamente quirúrgicos”, dijo.

Fernando Cracogna es el productor que este lunes encontró mutilado a este caballo que “era muy manso, lo ocupábamos para hacer pasear a los chicos, o lo utilizaba mi papá para andar por la zona o ir a pescar hasta el Arroyo El Rey.

Cracogna contó a Agencia eu! que “esta fue una sorpresa para nosotros, no sabemos lo que es o quién hace esto, o ¿para qué?… vaya a saber si es mutilación o qué”, se preguntó.

caballo mutilado 1.jpg El caballo mutilado en la zona de Avellaneda Agencia eu!

“Alguna vez me mutilaron una vaca y una ternerita, con los mismos cortes tan perfectos, quedó el ojo como hervido. Si intentáramos hacer eso nosotros no podríamos hacerlo. Esto es cosa rara, no sé si es cosa de un ser humano, esta es gente que nos está estudiando, son de afuera o no sé... pero esto es muy raro”, señaló Fernando, que ya tiene unos cuantos años en el campo junto a su familia.

El animal apareció con cortes perfectos sin los ojos, y no se le acercó ningún animal carroñero como los caranchos. “Esto para mí son seres que vienen a hacer estudios… que alguien me diga de qué se trata, sino que alguien también me diga por qué no se le acercan los animales a comerlo…”, expresó el productor.

Al ser consultado si alguien le dijo de qué se trata este fenómeno, Cracogna afirmó: “Nunca nadie supo explicarme de qué se trata. No creo que sea una persona, un humano quien haya hecho esto”, determinó.