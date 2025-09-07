Uno Santa Fe | Santa Fe | conflicto

Fábrica clave de la región inicia la semana cerrada en medio de un conflicto laboral

La planta de Firmat paraliza actividades desde este lunes. El conflicto llegará a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y tendrá una movilización gremial el viernes

7 de septiembre 2025 · 20:22hs
Los trabajadores de Vassalli llevan tres meses sin cobrar.

Los trabajadores de Vassalli llevan tres meses sin cobrar.

La empresa de maquinaria agrícola Vassalli, con sede en Firmat, informó a sus trabajadores que la planta permanecerá cerrada desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de septiembre, en medio de un conflicto laboral.

La comunicación fue enviada por correo electrónico, según señalaron desde la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

De acuerdo al citado comunicado de la firma, el cierre se debe a “tareas de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo”. Además, la empresa advirtió que el acceso de personal no autorizado a sectores restringidos “tendrá las correspondientes consecuencias legales”.

Audiencia en Rosario

En paralelo, el conflicto tendrá un nuevo capítulo en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo. Allí se convocó a una audiencia para este lunes al mediodía, con la presencia de representantes de la compañía y de la UOM, en busca de un acercamiento.

Movilización anunciada

La conducción nacional de la UOM anticipó que el viernes 12 de septiembre encabezará una movilización frente a la planta de Firmat. Según adelantaron desde el gremio, participará el secretario general Abel Furlán, junto a once seccionales metalúrgicas de distintas provincias.

El sindicato presentó la convocatoria como un acto “histórico” en respaldo a los trabajadores, en el marco de un conflicto que se intensificó con el anuncio del cierre temporal.

conflicto empresa Firmat
Noticias relacionadas
todas las escuelas primarias de la provincia de santa fe ofreceran idiomas a partir de 2026

Todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir de 2026

accidente fatal en la autovia 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de santa fe rugby club

Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

subasta record de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se remataran en la estacion belgrano

Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

en agosto, la policia de santa fe detuvo a 946 personas en el departamento la capital

En agosto, la Policía de Santa Fe detuvo a 946 personas en el departamento La Capital

Lo último

Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Último Momento
Pullaro: Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender

Pullaro: "Un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender"

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Dura derrota de Milei en Buenos Aires afectado por los datos económicos y las sospechas de corrupción

Un ciclista falleció tras una descompensación frente a la terminal de colectivos de Santa Fe

Un ciclista falleció tras una descompensación frente a la terminal de colectivos de Santa Fe

Ovación
Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Tras una sanción a Baldoni, Pasten ganó en el Rally de San Luis

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Otra decepcionante actuación de Franco Colapinto en el GP de Italia

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros

Colapinto, molesto tras el GP de Italia: "La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros"

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

F1: la orden de Alpine que generó polémica con Franco Colapinto en Monza

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional