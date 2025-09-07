Fábrica clave de la región inicia la semana cerrada en medio de un conflicto laboral

La planta de Firmat paraliza actividades desde este lunes. El conflicto llegará a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y tendrá una movilización gremial el viernes

La empresa de maquinaria agrícola Vassalli , con sede en Firmat , informó a sus trabajadores que la planta permanecerá cerrada desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de septiembre, en medio de un conflicto laboral .

La comunicación fue enviada por correo electrónico, según señalaron desde la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

De acuerdo al citado comunicado de la firma, el cierre se debe a “tareas de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo”. Además, la empresa advirtió que el acceso de personal no autorizado a sectores restringidos “tendrá las correspondientes consecuencias legales”.

Audiencia en Rosario

En paralelo, el conflicto tendrá un nuevo capítulo en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo. Allí se convocó a una audiencia para este lunes al mediodía, con la presencia de representantes de la compañía y de la UOM, en busca de un acercamiento.

Movilización anunciada

La conducción nacional de la UOM anticipó que el viernes 12 de septiembre encabezará una movilización frente a la planta de Firmat. Según adelantaron desde el gremio, participará el secretario general Abel Furlán, junto a once seccionales metalúrgicas de distintas provincias.

El sindicato presentó la convocatoria como un acto “histórico” en respaldo a los trabajadores, en el marco de un conflicto que se intensificó con el anuncio del cierre temporal.