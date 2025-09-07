La empresa de maquinaria agrícola Vassalli, con sede en Firmat, informó a sus trabajadores que la planta permanecerá cerrada desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de septiembre, en medio de un conflicto laboral.
Fábrica clave de la región inicia la semana cerrada en medio de un conflicto laboral
La planta de Firmat paraliza actividades desde este lunes. El conflicto llegará a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y tendrá una movilización gremial el viernes
La comunicación fue enviada por correo electrónico, según señalaron desde la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
De acuerdo al citado comunicado de la firma, el cierre se debe a “tareas de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar condiciones seguras de trabajo”. Además, la empresa advirtió que el acceso de personal no autorizado a sectores restringidos “tendrá las correspondientes consecuencias legales”.
Audiencia en Rosario
En paralelo, el conflicto tendrá un nuevo capítulo en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo. Allí se convocó a una audiencia para este lunes al mediodía, con la presencia de representantes de la compañía y de la UOM, en busca de un acercamiento.
Movilización anunciada
La conducción nacional de la UOM anticipó que el viernes 12 de septiembre encabezará una movilización frente a la planta de Firmat. Según adelantaron desde el gremio, participará el secretario general Abel Furlán, junto a once seccionales metalúrgicas de distintas provincias.
El sindicato presentó la convocatoria como un acto “histórico” en respaldo a los trabajadores, en el marco de un conflicto que se intensificó con el anuncio del cierre temporal.