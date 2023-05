Faltan fondos para las obras de Nación y provincia y disminuyen el personal: "Hay gente que queda en la calle"

La preocupación azota al sector de la construcción en Santa Fe, donde el gobierno provincial propone ralentizar las obras y no tomar nuevos compromisos

"El problema no es hoy, lo venimos teniendo desde hace más de un año, estuvimos advirtiendo la no representación de los precios y falta de fondos para las obras con convenio de Nación. Esas son las obras que están en peor condición porque se deben muchos certificados y la redeterminación de estos, hay algunas que se tendrían que estar ejecutando con precios de hace ocho o 10 meses, cosa que es imposible", expuso.

A su vez, este año se sumó el "problema de la provincia". Al respecto, detalló: "Empezamos a notar algunos desfases en los pagos y falta de partidas, hasta el mes pasado, cuando directamente nos citaron proponiendo una reprogramación de todas las obras debido al problema financiero que tiene Santa Fe. No puede afrontar el pago normal y a término de los certificados".

Eizmendi, resaltó: "En la provincia hay cerca de 40.000 obreros de la construcción, de los cuales unos 16.000 están en la obra pública. Por supuesto que cuando uno tiene que reprogramar las obras y ralentizar su ritmo, tiene que disminuir los recursos, entre ellos la mano de obra. Entonces sí, por supuesto que habrá disminución de mano de obra, ya hay gente que trabaja salteado y obviamente que va a seguir sucediendo a medias que las construcciones se vayan ralentizando o parando en el caso que no tengan solución".

Sostuvo que las primeras grandes construcciones que tuvieron estos problemas fueron las de la planta potabilizadora de Assa, el Plan Circunvalar y la Ruta 70. "Son obras muy grandes que al disminuir mucho el ritmo mensual y que quizás los plazos se extiendan el doble de lo previsto, obviamente hay gente que queda en la calle".

Frente a este panorama, contó que se hace una readecuación del contrato y se reprograma la obra. Una decisión en la cual los precios siguen vigentes, se estira el plazo y se certifica menos por mes. "Estamos todavía con la incertidumbre de pago porque hasta ahora se deben algunos certificados de enero, no se pagaron los de febrero que ya están vencidos. Y cuando establecemos esta reprogramación que es a partir de mayo, recién vamos a estar viendo la forma real de pago dentro de tres meses. Vemos que el pago de deudas se está haciendo a valores básicos y eso nos preocupa porque generalmente es muy viejo, no nos sirve para afrontar los compromisos que tomaron las empresas", detalló.

El sector está teniendo "diálogo y comunicación constante" con Silvina Frana, ministra provincial de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, por este tema. "Dice que estamos en asamblea permanente, que la voluntad es la de no parar ninguna obra, sino que las que están en ejecución se sigan ejecutando y no se tomen nuevos compromisos, excepto aquellas que tienen financiamiento internacional y que sí tienen los fondos asegurados. La propuesta del gobierno es ir reprogramando las obras. Lo que no tenemos lamentablemente, y ella tampoco nos puede dar, es una certeza real de pago, ese es el gran problema que tenemos ahora", cerró.

