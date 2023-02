Faltan médicos en el norte provincial y desde Salud reconocen que "es un problema severo"

La falta de pediatras para guardias en la ciudad de Santa Fe no es el único déficit de profesionales de la Salud en la provincia. En la última semana se dio a conocer que en el departamento General Obligado, principalmente en Reconquista, faltan médicos para cubrir guardias y reemplazos.

"Tenemos un déficit en la formación del recurso humano y el arraigo a la hora de cubrir guardias, y se observa más en la zona centro-norte. Nos está costando no solo los médicos que reemplacen en las guardias, sino los médicos que tienen que tener sus reemplazos por licencias anuales" reconoció a UNO Santa Fe el secretario de Salud, Jorge Prieto.

Para mitigar esta problemática, el funcionario detalló que se está convocando a médicos de otras provincias, y que se trabaja con los colegios del Arte de Curar "con matriculaciones provisorias".

"Estamos trabajando a través del Consejo Federal de Salud con la estimulación de carrera formativa, y con las universidades, desde cada una de las localidades se convoca y a través de los colegios de médicos" detalló Prieto.

El secretario manifestó que "no es fácil conseguir el recurso humano. No conseguimos médicos que quieran hacer las guardias y arraigar con localidades distantes a los grandes conglomerados. La mayoría no cuenta con otra situación laboral con instituciones privadas y solo tiene el sueldo de la parte pública".

"Entonces es muy difícil que una familia se vaya a vivir solo con un sueldo de la provincia. Se tiene que trabajar la estrategia de forma interdisciplinaria, trabajamos con senadores, y municipios, en algunos casos ofreciendo viviendas, en algunos casos pagando viáticos, dando alojamiento" agregó al respecto.

"Este año las residencias médicas renunciaron muchísimos y solo pudimos cubrir el 60%. Se eligen especialidades que no se pueden abordar en un reemplazo de una guardia como anestesiología o medicina estética. Es un problema severo, se necesita un 50% del recurso para cubrir la guardia" dijo el secretario de Salud, en diálogo con este multimedio.

Falta de pediatras en Santa Fe

Otra consulta realizada al secretario fue acerca de la nueva medida de fuerza anunciada por AMRA para este miércoles y jueves, por falta de pediatras en la guardias de los Hospitales Alassia e Iturraspe.

"El contexto tiene que ver con la formación del recurso específico, faltaron los pediatras en la carrera formativa con un déficit del 30%. Son especialidades que no se eligen, este año fue el mayor déficit en la carrerra formativa, el hospital Iturraspe no tuvo ningún ingreso" explicó Prieto.

El secretario detalló que uno de los reclamos pasa por cuestiones contractuales que "trasciende a las gestiones".

"Cuando uno inaugura un nuevo efecto de Salud, dentro de eso no está considerado el recurso humano, entonces esto se cubre con formas contractuales diferentes. El reclamo está radicado en que no tienen estabilidad laboral o las condiciones son precarizadas. Hemos pedido un relevamiento para saber cuántos pediatras se encuentran bajo estas formas contractuales. Tienen contratos mensualizados, o por norma legal, o contratos Covid. Ellos quieren que desde el Estado se regularice la situación, en eso estamos trabajando en forma simultánea con todos los efectores" indicó el funcionario.

El respecto de como resolver esta situación, Prieto señaló que se busca la forma de crear cargos, que "no lo hace ministra o el gobernador por drecreto, sino que va a la Cámara".

Pese a esta situación, el secretario de Salud aseguró que "en ningún efecto se resistió la atención, el problema es en las guardias".