Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá el 3 de noviembre en la provincia de Santa Fe

El encuentro fue pedido por familiares de las víctimas en Rosario y presidido por la diputada nacional Mónica Fein junto a legisladores de diversos espacios políticos. El informe final se conocerá el 9 de diciembre

La Comisión investigadora de fentanilo contaminado se constituirá el 3 de noviembre en Rosario . El encuentro solicitado por familiares de víctimas será presidido por la titular de la comisión, la diputada nacional Mónica Fein . La tragedia sanitaria causó hasta el momento 124 muertes. Al menos 30 se produjeron en Rosario.

Rosario fue este jueves sede de la marcha federal de familiares de víctimas, por su doble condición de tener la mayor cantidad de personas fallecidas por esta causa y también de hospitales afectados por el medicamento adulterado.

La comisión fue creada por unanimidad por la Cámara baja y tiene representación de todas las fuerzas políticas. Hasta el momento ya se desarrollaron varias reuniones que contaron con el testimonio de familiares y aportes técnicos.

Una de las acciones realizadas por la comisión investigadora fue escuchar a las familias que participaron de las dos primeras reuniones. Luego llevaron adelante reuniones con equipos técnicos del Hospital Italiano de La Plata, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) y expertos en distintas materias. Y también se plantearon preguntas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en relación con su propio funcionamiento.

Ahora resta concretar algunas reuniones finales y concluir el análisis de las normativas vigentes y las acciones que el Congreso planteará para evitar estas tragedias a futuro, además de definir responsabilidades administrativas o políticas.

El informe final se dará a conocer el 9 de diciembre. “Queremos que sean propuestas concretas de cambios que se tienen que hacer y requerimientos de funciones específicas que, como quedó demostrado, hay que modificar”, explicó Fein y apuntó algunas modificaciones que deberían aplicarse a la Anmat.

“El recupero de un producto algo deficitario, normalmente lo hacen los laboratorios: si una droga está en déficit, se pide que el laboratorio la retire del mercado, como se hace, por ejemplo, con un alimento señalado por la Anmat. En este caso, como el laboratorio fue clausurado, ese proceso de retiro no estuvo a cargo de nadie, lo hizo el juez. Entonces, es un tema a analizar quién, en un proceso como este, es responsable de garantizar que ante un alerta se actúe de manera más rápida. También –señaló– hay debates sobre el control, el fortalecimiento de Anmat y la trazabilidad de los medicamentos hasta los pacientes en medicamentos de estas características”.

