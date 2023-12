Festejos por Año Nuevo: vecinos de la Costanera piden que no se repitan los "desmanes" ocurridos en Navidad

Embed

Vecinos de barrio 7 Jefes, más precisamente de la zona del faro, describieron lo vivido la noche del 24 y madrugada/mañana del 25 de diciembre: "No se cortó la costanera y no hubo nada de prevención, todo descontrolado y los vecinos padeciendo esto toda la noche. Estoy seguro que va a pasar lo mismo o peor este fin de año".

Pese a la creencia de lo puede pasar con los festejos de Año Nuevo, el municipio local informó esta semana que se peatonalizará la Costanera Oeste y se dispondrán cortes de tránsito en el extremo sur de la misma y en la intersección de avenida Almirante Brown y Calcena.

LEER MÁS: Una Costanera santafesina sin control y vecinos resignados: picadas, música a todo volumen y suciedad al amanecer

Además, explicaron que se prohibirá la circulación vehicular, cuestión que, según indicaron los vecinos de la Costanera, "no ocurrió en Navidad".

Asimismo, informaron que el Puente Colgante está habilitado para la circulación peatonal, en tanto la Costanera Este permanecerá cerrada tanto para el tránsito vehicular como peatonal. El corte se programa desde la hora 1 hasta las 8.

"Fue un infierno"

"Todos los años se corta la costanera para las fiestas para que la gente llegue caminando, tranquila y no ocurran accidentes de tránsito, con el objetivo que no se descontrole la noche", sostuvo el vecino de barrio 7 Jefes y agregó: "En Navidad, no paso nada de esto, la gente hizo lo que quiso y hubo picadas de motos y autos, camionetas arriba de las veredas con parlantes a máximo volumen toda la noche".

LEER MÁS: Costanera oeste: alertan sobre la presencia de socavones y falta de iluminación

"No hubo prevención durante toda la noche y cayeron con muchísimos patrulleros a la 7 de la mañana después que la gente arrasó con todo, mientras que los vecinos lo padecimos toda la noche, sin contar las cosas extras como que las calles transversales a la Costanera se convirtieron en baños públicos y albergues transitorios, además de roturas de autos y suciedad por todos lados", denunció el vecino.

Finalmente, puso el foco en lo que pasa en la zona desde hace ya mucho tiempo: "Esto lo padecemos hace 2 meses; no aguantamos más. Es un descontrol total de jueves a domingo, sin contar que si te pones las zapatillas y caminas por la Costanera completa vas a ver la suciedad que hay además de los yuyales y la falta de mantenimiento".