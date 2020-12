Lo que ofrecerán los fiscales es prueba anterior a la declaración del ex fiscal hoy preso por cobrar retornos. Se basa en videos, material fotográfico, escuchas telefónicas, impactos de antenas, y referencias que vinculan según ellos al senador sanlorencino con el empresario Leonardo Peiti, a la vez que indicios del recorrido que tenía el dinero producto de las coimas cobradas para permitir el funcionamiento del juego clandestino.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Edery precisó: “(Al Senado) vamos a llevar toda la evidencia y la expondremos de la misma forma que en una audiencia judicial, para que los legisladores tengan todos los detalles para resolver” el desafuero de Traferri.

Armando Traferri.jpg

“Creemos que forma parte de una organización que hizo prosperar el juego clandestino en la provincia de Santa Fe y se le brindó una malla de cobertura judicial, y él fue el encargado de gestionar esa malla de cobertura a través de sus contactos tanto con Peiti como con los exfiscales Ponce Asahad y Patricio Serjal”, agregó.

Exposición

¿Cuál es el sentido de exponer esto frente a los senadores antes que en una audiencia? Los fiscales consideran que la prueba de la que disponen es abrumadora, coherente, variada e incontestable. Están convencidos de que en un caso así, un ciudadano común involucrado con esa evidencia un juez lo dejaría detenido en prisión preventiva por plazo de ley. Lo que buscan precisamente de los senadores es que interpreten que esa prueba debe destrabar el trámite penal para acusar.

Tras la presentación de los cargos, precisamente por su carga incriminante, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) interpretan que para los legisladores será muy difícil sostener una posición negativa al levantamiento de fueros que los fiscales requieren. No hacerlo afianzará la idea de un comportamiento corporativo en presencia de un par. La voluntad de los fiscales al exhibir la evidencia, según estos dijeron, pasa porque se interprete que no hay en la investigación ningún otro afán que la persecución penal de alguien que está arrinconado por evidencia de ser una parte fundamental de una asociación ilícita.

La declaración de hace dos semanas de Ponce Asahad tiene valor probatorio para los fiscales en el marco del trámite acusatorio contra Traferri. Lo que aparece ahora es evidencia de peso que proviene de tres años antes del momento en que el ex fiscal destituido habló en audiencia el pasado 4 de diciembre. Y que esa prueba, que según el MPA Ponce no podía conocer, va en el mismo sentido de lo que el ex fiscal declaró.