Fueron las hijas de Cecilia las que encontraron el auto de su madre

Este martes por la mañana trabajadores de la salud marcharon desde el hospital Cullen hacia Tribunales. La movilización se formó con unas ochenta personas y pasó primero a lo largo de Avenida Freyre hasta avanzar a General López. Al llegar a la casa de justicia, hicieron un minuto de silencio y dijeron algunas palabras para recordar a la enfermera María Cecilia Burgadt y pedir que se esclarezca el femicidio.

Durante la caminata, los enfermeros denunciaron que no le hayan tomado la denuncia a las hijas de Cecilia en la comisaría de Rincón. Por su parte, Carlos Azoge, presidente del Colegio de Enfermeros describió que se movilizaron "para pedir justicia y por la angustia que tienen los colegas en la provincia de Santa Fe".

Además, dijo en la vereda frente a Tribunales que esa sería la última marcha que se iba a convocar desde el espacio de los profesionales de la salud dado "que no es nuestra especialidad la temática del femicidio y no queremos que el tema se desvirtúe".

"Sí tomamos como decisión comenzar a trabajar la temática pidiéndole colaboración a las instituciones que conocen para que nos ayuden a armar un protocolo de trabajo para la contención porque seguramente debe haber otras colegas que estén en situación de vulnerabilidad. Así que nos sumaremos a las marchas que convoquen de aquí adelante la mesa Ni Una Menos", explicó.

Por su parte, la hija menor de Cecilia expresó a UNO Santa Fe que ese viernes que no les tomaron la denuncia en la comisaría de Rincón, "nos dijeron que eran pocas horas y que había que esperar hasta las diez de la noche, podrían haber actuado antes".

Al mismo tiempo reveló que fueron ellas dos quienes encontraron el auto que su mamá había comprado en la casa del sospechoso: "Si no nos hubiéramos movido, se habría escapado y todavía estaríamos con el cuerpo de mi mamá... no. Nosotras llegamos al lugar. Sospechábamos de él porque mi mamá nos había dicho que se iba a encontrar con él. Y lo llamamos y nos negó todo, que no sabía nada y ahí empezamos a buscarlo".

Asimismo, la adolescente describió que su madre se había pedido una licencia que comenzaba hoy para emprender un viaje junto a ellas con el auto nuevo. "Pensaba irse a Córdoba o a Mar del Plata, aún no lo había decidido y era todo parte de una sorpresa que tenía preparada para nosotras. Espero que se haga justicia, ella querría eso", remató la joven.

Durante la manifestación amigas cercanas le confirmaron a este medio que S.M. tenía un vínculo de amistad: "Estaba sola. Es como si hubiera estado en el desierto, en la ciudad. Él era muy maldito en todo, la martirizaba".

Marcha enfermera1.png De la movilización participaron unas 80 personas. UNO Santa Fe

Por otra parte, las colegas del Cullen explicaron que asistieron a la marcha para pedir justicia: "Somos defensoras de las mujeres y estamos en Ni Una Menos. Reclamamos que se declare la ley de emergencia en violencia de género", dijo Sandra.

"Nos tocó, así como reclamamos siempre por ni una menos nos tocó al colectivo de enfermeras y apoyamos la causa y queremos que no vuelva a pasarle a nadie más", indicó por su Lilian.

Otra compañera, Norma, describió a UNO: "Trabajo en terapia intensiva, ella trabajaba en sala 2. La conocía de los pasillos o de ir a la sala a pedir algo. Buenísima persona, muy tranquila, trabajadora. Es algo increíble, estamos muy dolidos. Que este hombre que esta detenido, si es culpable, que cumpla su condena como debe ser".

Por su parte, Elizabeth expresó: "Creo que ninguna mujer se merece que se la vulnere de esa manera, Cecilia siempre luchando para un mejor futuro y que se llegue a estas condiciones es terrible Es parte del colectivo de enfermeros y además es mujer. Venimos para que el caso se esclarezca de manera rápida".

"Queremos que no se diluya en el tiempo, y que los políticos tomen nota para cambar las leyes. No puede ser que se tarde tanto en buscar a una persona como le pasó a esta colega", reclamó Adriana.