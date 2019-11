Fuerte accidente entre un taxi y un colectivo en el Metrofé

Hoy a la mañana, dos trasportes públicos de pasajeros, un colectivo de la Línea 15 y un taxi, protagonizaron un violento choque en la intersección de Blas Parera y Almonacid, lugar en donde funciona el carril exclusivo para colectivos, conocido como Metrofé.

Producto del impacto, el conductor y la pasajera que se trasladaban en el taxi fueron trasladados para su atención al Hospital Iturraspe con politraumatismos. Mientras tanto, dos hermanitos que iban en el colectivo también fueron atendido por los golpes sufridos producto de la frenada que realizó el conductor.

accidente metrofe 2.jpg Así quedó el taxi tras el choque. UNO Santa Fe

accidente metrofe 3.jpg Así quedó el colectivo tras el UNO Santa Fe

Según lo que relató este último, el taxi se cruzó frente al Metrofé y no le dio tiempo a poder frenar, lo que produjo el impacto. Al mismo tiempo reconoció que la zona es peligrosa, no solo por la maniobras de automovilistas, que no respetan el lugar para transporte de pasajeros, sino también motos y bicis que muchas veces lo usan para circular, algo que está prohibido.