Fuerte temporal azotó a Santa Fe y la región

Una fuerte tormenta se desató en las primeras horas de la mañana de este viernes. En media hora se acumuló más de 20 mm de agua y hubo complicaciones en distintos barrios de la ciudad por caída de árboles y calles inundadas. Desde las 00 hasta las 9, las Estaciones Meteorológicas Urbanas de la municipalidad de Santa Fe registra 40,5 mm en el centro, 42.25 mm en Alto Verde, 27 mm en el hospital de Niños, 24 mm en Rincón y 21,5 mm CIC F. Zuviría. La ráfaga máxima de viento fue de 67 km/h, y se registró a las 7.50 horas.

En el centro de la ciudad un árbol cayó sobre Bulevar Pellegrini y San Jerónimo, zona en la que la policía debió cortar el tránsito hasta que trabajadores de un edificio lo removieron voluntariamente. Una palmera se desplomó sobre Obispo Gelabert a metros de Rivadavia, sobre la vereda del Shopping.

Además hay grandes dificultades para transitar por calles inundadas. Avenida Freyre reporta serios inconvenientes porque el agua se ve de vereda a vereda por tramos y se recomienda evitar la rotonda que se forma con Bulevar. Varios automovilistas quedaron varados en esta zona. Urquiza y Mariano Comas, un clásico de la historia local, está tapado de agua y la postal se repite con menos gravedad en la esquina con Facundo Zuviría donde el agua tapa las banquinas y parte de la plaza. La misma suerte corren avenidas como Gorriti y Blas Parera en el norte de la ciudad.

Alerta vigente

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta meteorológico por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para las zonas de Santa Fe en los departamentos Castellanos, La Capital y Las Colonias.

En un comunicado, el SMN informa: "Sobre el área de cobertura prevalece una masa de aire caluroso, húmedo e inestable en la que se están desarrollando lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, especialmente sobre el sur de la región. Se espera que durante el día de hoy viernes 10 y especialmente a partir de la tarde las tormentas tiendan a generalizarse en el área, siendo algunas localmente fuertes, acompañadas de importante actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y caída de granizo en forma puntual".

Por su parte, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL informa que el tiempo inestable podría continuar hasta mediados de la semana que vienes: Las condiciones son algo inestables a inestables. En el día de la fecha, se observa que la región se encuentra que altos grados de inestabilidad por momentos debido a la combinación de flujos de aire superficiales relativamente más fríos y húmedos provenientes del sureste del continente y desde el océano, mientras que en altura, se observa la presencia de flujos más cálidos del oeste/noroeste del continente".

"Esta situación genera que las condiciones muestren una importante alternancia entre condiciones de inestabilidad con eventos de lluvias y tormentas de variadas intensidades y situaciones de relativo buen tiempo. Esta alternancia debería mantenerse hasta por lo menos comienzos de la semana, no descartándo una posibles extensión hasta mediados de la misma".

Recomendaciones

Por este motivo, el Municipio recuerda a la población una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular, como así también retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia.

En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento. En obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros. Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.

Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; tratar de no desplazarse mientras dure la tormenta, salvo por extrema necesidad o en caso de urgencia; eludir los postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio.