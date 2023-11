Gasoducto Metropolitano: la obra tiene "buen ritmo" y estaría finalizada "en la primera mitad" del 2024

El vicepresidente de Enerfé, Juan Cesoni, destacó que la obra "está avanzando, no se detuvo en ningún momento". "Seguimos adelante con todo, en todos los frentes que teníamos abierto y abrimos nuevos, estamos cruzando el Salado. Sigue a buen ritmo".

"La estimación que hacemos es que en la primera mitad del próximo año la obra debería estar terminada. Ponerle fecha, ponerle un mes, la verdad... estamos a 15 días de que en país se resuelvan cosas importantes, nadie le puede poner fecha a nada después de enero. Con todo funcionando moderadamente bien, en la primera mitad del 2024 debería finalizar, de no tener contratiempos, hablamos de una obra larga, compleja, de varios frentes. De hecho, falta abrir todo el frente de la costa todavía", expresó el vicepresidente de Enerfé.

La empresa estatal Enerfé actúa bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y lleva adelante la obra del Gasoducto del Gran Santa Fe que se extenderá por 42 kilómetros, desde la conexión al GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino) ubicada en el límite este del departamento Las Colonias hasta Arroyo Leyes en el departamento La Capital.

El gasoducto suministrará gas natural a las localidades de Esperanza, Recreo, Monte Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, Santa Fe, San José del Rincón -incluyendo Colastiné Norte- y Arroyo Leyes, beneficiando directamente a unas 250.000 habitantes, 7.000 industrias y comercios y 1.600 instituciones que actualmente no cuentan con el servicio de gas natural.

Cruce de la Laguna

A fines de agosto finalizó la primera etapa del cruce del Gasoducto Santa Fe por debajo de la laguna Setúbal. Los trabajos comenzaron en Monte Vera y se terminó con éxito del lado de Rincón para completar la perforación del túnel piloto.

El logro, que se constituye en un récord nacional, tanto por la extensión de la perforación, que son casi 2.000 metros, como en el tiempo en la que se realizó.

Se trata del cruce más largo de la historia argentina y de América Latina: 1.850 metros por debajo del lecho a unos 25 metros de profundidad y que además se realizó en tiempo récord".

Juan Cesoni consideró el contexto "electoral y económico": "Hay que entender que la obra se pudo hacer porque hay una decisión del gobierno nacional de aportar los fondos, de hacerla. Y hay otra medida del gobierno nacional de no escatimar recursos a lo largo de toda la obra, porque son decisiones distintas. Uno puede decir «voy a hacer esta obra» y asigna un presupuesto, pero si después no mandan el dinero no se hace o se hace a un ritmo muy lento. En este caso pasó las dos, el gobierno decidió hacer la obra y a un ritmo acelerado. Eso es una decisión política".

Y sentenció: "La obra depende de las decisiones políticas. Si en el escenario nacional tenemos dirigentes que toman decisiones políticas en otro sentido, pueden pasar las dos cosas, o que la obra se ralentice o se detenga. Por ahora, con el escenario que tenemos, con el gobierno actual y con Sergio Massa como ministro de Economía la obra avanza a buen ritmo. Entendemos que si hay continuidad la obra está en condiciones de ser terminada en los primeros seis meses del año próximo. Insisto, eso depende de cuestiones políticas, hoy está en manos de la sociedad tomar la decisión de si quiere que continúen muchas de las obras que se están haciendo en la Argentina o no".

