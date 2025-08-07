Gisela Scaglia se muestra dispuesta a competir por una banca nacional: "Haré lo que haya que hacer"

La vicegobernadora de Santa Fe dijo que está dispuesta a representar a la provincia en el Congreso si se lo piden desde su espacio político. Reivindicó el mérito, cuestionó al kirchnerismo y llamó a cerrar un frente con el socialismo

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia , confirmó que su nombre suena como posible candidata a diputada nacional en las próximas elecciones , en el marco del cierre de alianzas de los frentes electorales. Si bien aclaró que la decisión no depende exclusivamente de ella, dejó en claro que asumiría el desafío con compromiso real : “No voy a ser una candidata testimonial”.

“¿Me tienta la idea de ser candidata? Haré lo que haya que hacer en un momento de la Argentina que requiere liderazgos que puedan hablar desde el interior de la provincia, que puedan hablar de lo que nos pasa y de lo que le pasa a la gente”, expresó Scaglia.

Si bien remarcó que aún resta definir la conformación final del frente electoral, que se cerraría esta misma noche, aseguró que ser considerada una opción es un honor. “Yo no soy la que decide eso. Lo va a definir un frente electoral que se tiene que terminar de constituir. Pero creo que si se está pensando en la posibilidad de mi nombre, es porque yo nunca perdí el contacto con la gente”.

Contra el kirchnerismo

Fiel a su estilo directo, Scaglia también dejó definiciones tajantes sobre sus límites políticos. Consultada sobre la posibilidad de compartir espacio con sectores ligados al kirchnerismo, fue categórica: “Nunca en mi vida haría nada con el kirchnerismo. El límite es claro para mí, lo fue toda la vida”.

Recordó que militó desde sus inicios para poner fin al ciclo kirchnerista en el país: “Le ganamos con Macri, lo hicimos ganándole a Néstor, a Cristina y a todo el kirchnerismo. Lamentablemente Alberto nos ganó después y nos dejó lo peor que podemos imaginar”.

Y profundizó sus críticas al modelo: “El kirchnerismo nos arruinó el país, le quitó la dignidad a la gente, eliminó la idea del mérito y creyó que con una maquinita de hacer plata se podía gobernar. Hoy tenemos una sociedad con generaciones que duelen”.

Apuesta por un frente amplio

Finalmente, Scaglia destacó su intención de consolidar una coalición amplia en Santa Fe, que incluya al socialismo: “Yo los quiero adentro y quiero que esta noche podamos cerrar un frente todos juntos”.

De esta manera, la vicegobernadora se proyecta como una figura clave del armado político santafesino de cara a las elecciones nacionales, con una posición firme frente al kirchnerismo y una apuesta por liderazgos federales que representen al interior productivo del país.

• LEER MÁS: Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño